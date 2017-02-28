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28 Şubat 2017 Salı 10:52

Beyarmudu Geçiş Kapısında Bakım Çalışmaları Yapılacak

Beyarmudu’nda İngiliz üsleri kontrolündeki geçiş kapısının 4 Mart Cumartesi sabah 00.01 ile 05.00 saatleri arası bakım çalışmaları nedeniyle geçişlere kapatılacağını açıklandı.

Beyarmudu Geçiş Kapısında Bakım Çalışmaları Yapılacak
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İNGİLİZ ÜSLERİ, KAPININ, CUMARTESİ 00.01-05.00 SAATLERİ ARASINDA GEÇİŞLERE KAPATILACAĞINI DUYURDU

Lefkoşa, 28 Şubat 17 : Beyarmudu’nda İngiliz üsleri kontrolündeki geçiş kapısının 4 Mart Cumartesi sabah 00.01 ile 05.00 saatleri arası bakım çalışmaları nedeniyle geçişlere kapatılacağını açıklandı.

İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamaya göre, SBA Gümrük Sorumlusu Andy Reed kapının en az kullanıldığı saatler içerisinde bakım çalışması yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Reed, bu zaman aralığının geçiş kapısını kullananlar için en az sıkıntının yaşanması için seçildiğini ifade etti.

(RU/GÜL)

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