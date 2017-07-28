Beyarmudu Belediyesi’nin Düzenlediği Festivaller Başlıyor

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali 31 Temmuz’da, 7. Patates Kültür Sanat Festivali ise 3 Ağustos’ta başlayacak.

4. Uluslararası Halk Dansları Festivali gösterileri, 31 Temmuz ve 2 Ağustos’ta Beyarmudu ve civar köylerinde yer alacak.

7. Patates Kültür Sanat Festivali ise Beyarmudu’nda gerçekleştirilecek. Festival 3 Ağustos Perşembe günü Beyarmudu Eko-Köy Meydanından Festival alanına kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Bu sabah saat 10.00’da Belediyeler Birliği’nde Festivallerle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip toplantıda yaptığı konuşmada, 7 yıldır yapılan festivalde ilkleri yaşatmaya çalıştıklarının altını çizdi ve Belediyenin geçen yıldan itibaren Uluslararası Festivaller Birliğine de üye olduğunu hatırlattı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanında, gençlere önem vermek, festivale uluslararası boyut kazandırmak ve yöreye özgü patatesin tanıtımını yapabilmek istediklerini söyleyen Edip, katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festival çerçevesinde çeşitli yarışma ve spor müsabakalarının da bulunacağının altını çizen Edip, “Kültür ve sanatın başkenti Beyarmudu” sloganıyla yola çıktıklarını anımsattı ve Belediyenin halk dansları, tiyatro, koro, satranç, darts vb. etkinliklere verdiği öneme işaret etti.

TUNÇELLİ

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Festivali Koordinatörü Zeki Tunçelli de, Türkiye dışında 7 ülkeden daha katılımla halk dansları festivalinin uluslararası boyut kazandığını belirtti.

Tunçelli 31 Temmuz’dan itibaren köylere ilerleyerek, önce Güvercinlik, Çayönü ardından 2 Ağustos’ta Türkmenköy ve İncirli’nin festivale ev sahipliği yapacağını kaydetti.

SEYLANİ

Festival Koordinatörü İzel Seylani, bu yıl festivale katılmamış yerli sanatçı bulmakta zorlandıklarını anlatarak bunun mutluluk verici bir durum olduğunu belirtti.

Yerel üretime sahip çıkan, patates üreticisini destekleyen, tüm yaş gruplarına hitap eden misyon ve vizyona sahip olduklarını kaydeden Seylani, gençlerden oluşan 90+5 Grubunun, İbrahim Özduran ve finalde de Ferhat Göçer konserlerinin dinleyici ve izleyiciyle buluşacağını anlattı.

TOZAKI

Ferhat Göçer’in Kıbrıs menajerliğini yapan Yıltan Tozakı da festival kapsamında Yetenek Sizsiniz Türkiye finaline kadar gelmiş Şovmen İllüzyonist Enver Ertaş ve ses sanatçısı Ferhat Göçer’in Festivale renk katacağını hatırlattı ve organizasyon için başarı dileğinde bulundu.

Festival kapsamında 3 Ağustos’ta KKTC, Türkiye, Karadağ, Rusya, Tayland, İtalya, Fransa, Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti ekiplerinin gösterileri VE Grup Otantik Konseri, 4 Ağustos’ta Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Yarışmasıyla Grup 90+5 Konseri, 5 Ağustos’ta İbrahim Özduran konseri, 6 Ağustos’ta Ferhat Göçer Konseri yer alacak.

(RU/HA)

