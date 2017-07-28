Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Beyarmudu Belediyesi’nin Düzenlediği Festivaller Başlıyor

mudu Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali&nbsp; 31 Temmuz’da, 7. Patates Kültür Sanat Festivali ise 3 Ağustos’ta başlayacak.

Beyarmudu Belediyesi'nin Düzenlediği Festivaller Başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali  31 Temmuz’da, 7. Patates Kültür Sanat Festivali ise 3 Ağustos’ta başlayacak.

4. Uluslararası Halk Dansları Festivali gösterileri, 31 Temmuz ve 2 Ağustos’ta Beyarmudu ve civar köylerinde yer alacak.

7. Patates Kültür Sanat Festivali ise Beyarmudu’nda gerçekleştirilecek. Festival 3 Ağustos Perşembe günü Beyarmudu Eko-Köy Meydanından Festival alanına kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Bu sabah saat 10.00’da Belediyeler Birliği’nde Festivallerle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip toplantıda yaptığı konuşmada, 7 yıldır yapılan festivalde ilkleri yaşatmaya çalıştıklarının altını çizdi ve Belediyenin geçen yıldan itibaren Uluslararası Festivaller Birliğine de üye olduğunu hatırlattı.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanında, gençlere önem vermek, festivale uluslararası boyut kazandırmak ve yöreye özgü patatesin tanıtımını yapabilmek istediklerini söyleyen Edip, katkı koyan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festival çerçevesinde çeşitli yarışma ve spor müsabakalarının da bulunacağının altını çizen Edip, “Kültür ve sanatın başkenti Beyarmudu” sloganıyla yola çıktıklarını anımsattı ve Belediyenin halk dansları, tiyatro, koro, satranç, darts vb. etkinliklere verdiği öneme işaret etti.

TUNÇELLİ

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Festivali Koordinatörü Zeki Tunçelli de, Türkiye dışında 7 ülkeden daha katılımla halk dansları festivalinin uluslararası boyut kazandığını belirtti.

Tunçelli 31 Temmuz’dan itibaren köylere ilerleyerek, önce Güvercinlik, Çayönü ardından 2 Ağustos’ta Türkmenköy ve İncirli’nin festivale ev sahipliği yapacağını kaydetti.

SEYLANİ

Festival Koordinatörü İzel Seylani, bu yıl festivale katılmamış yerli sanatçı bulmakta zorlandıklarını anlatarak bunun mutluluk verici bir durum olduğunu belirtti.

Yerel üretime sahip çıkan, patates üreticisini destekleyen, tüm yaş gruplarına hitap eden misyon ve vizyona sahip olduklarını kaydeden Seylani, gençlerden oluşan 90+5 Grubunun, İbrahim Özduran ve finalde de Ferhat Göçer konserlerinin dinleyici ve izleyiciyle buluşacağını anlattı.

TOZAKI

Ferhat Göçer’in Kıbrıs menajerliğini yapan Yıltan Tozakı da festival kapsamında Yetenek Sizsiniz Türkiye finaline kadar gelmiş Şovmen İllüzyonist Enver Ertaş ve ses sanatçısı Ferhat Göçer’in Festivale renk katacağını hatırlattı ve organizasyon için başarı dileğinde bulundu.

Festival kapsamında 3 Ağustos’ta KKTC, Türkiye, Karadağ, Rusya, Tayland, İtalya, Fransa, Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti ekiplerinin gösterileri VE Grup Otantik Konseri, 4 Ağustos’ta Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Yarışmasıyla Grup 90+5 Konseri, 5 Ağustos’ta İbrahim Özduran konseri, 6 Ağustos’ta Ferhat Göçer Konseri yer alacak.

(RU/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “federal Çözümün Alternatifi Bu Vurgun Ve Yağma Düzeni Değildir” Arıklı: “federal Çözümün Alternatifi Bu Vurgun...
Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan Merkezi Cezaevi Personeline Sertifikaları Törenle Verildi Bağımlılıkla İlgili Hizmetiçi Eğitime Katılan...
Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı Esentepe Sağlık Merkezi’ne Ambulans Bağışı
Ktams Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim İçin Çağrı Yaptı Ktams Başkanı Kaptan, Ercan’la İlgili Denetim...
Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Kıbrıs’ın Fethiyle, Tmt Ve Gkk’nın Kuruluş...
Ercan’da Bu Ay Gökhan Gökberk’in Fotoğrafları Sergileniyor Ercan’da Bu Ay Gökhan Gökberk’in Fotoğrafları...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Arıklı: “federal Çözümün Alternatifi...
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Federal çözümün alternatifi bu vurgun ve...

Haberi Oku