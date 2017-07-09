Beyarmudu, Paşaköy Ve Serhatköy’de Dün Yangın Çıktı

SEBEBİ TESPİT EDİLEMEYEN YANGINLARDA AĞAÇ, ANIZ, BALA, BORU ARPA YANDI

Beyarmudu, Paşaköy ve Serhatköy’de dün henüz tespit edilemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre saat 11:00 sıralarında, Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan Tahir Hocanın’a ait arazide çıkan yangın neticesinde Hocanın’a ait 25 dönüm anız, 20 adet tekerlek bala ve 100 metre uzunluğunda 90'lık plastik sulama borusu tamamen ve Ertan Özgürün’e ait 4 adet zeytin ve 2 adet çam ağacı kısmen yandı.

Paşaköy’de saat 11.50 sıralarında Bahçeler diye bilinen mevkide Fakı Akçayaka’ya ait arazinin kenarında bulunan dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın sonucundaysa Akçayaka’ya ait, bir adet 30 metre uzunluğunda 3 inçlik su borusu, bir adet 50 metre uzunluğunda 4 inçlik su borusu ve bir adet 170 metre uzunluğunda 3x4 mm'lik elektrik kablosu tamamen yandı.

Serhatköy'de saat 14.40 saatlerinde de Halil Yangın’a ait çıkan yangın sonucunda 3 dönüm alan içerisinde bulunan 1 dönüm biçilmemiş arpa ile 2 dönüm alan içerisindeki kuru ot ve çöpler yandı.