Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “5. Uluslararası Halk Dansları Festivali” bu akşam başlıyor. “8. Patates Kültür Sanat Festivali” ise, 2-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katılacağı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde gösteriler, bu akşam Güvercinlik, yarın akşam İncirli, 31 Temmuz’da Çayönü, 2 Ağustos’ta da Beyarmudu’nda yer alacak.



5. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Güvercinlik’teki açılış gösterileri, bu akşam saat 20.30’da başlayacak.



Beyarmudu’nda düzenlenecek 8’inci Patates Kültür Sanat Festivali’nin 2 Ağustos’taki ilk gecesinde ise, Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi yer alacak.



Bir sokakta eski panayırları anımsatacak düzenleme de yapılacak olan festivalde, müzik grupları konserler verecek.



Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında minikler futbol turnuvası, tavla turnuvası, satranç turnuvası, olta ile balık avlama, darts ve sporting turnuvaları da düzenlenecek.

