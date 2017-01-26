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26 Ocak 2017 Perşembe 14:10

BEYARMUDU BELEDİYESİ VE BEYARMU BELEDİYESİNE BAĞLI, ÇEVRE KÖYLERİ İMAR PLANI HALKA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BEYARMUDU BELEDİYESİ VE BEYARMU BELEDİYESİNE BAĞLI, ÇEVRE KÖYLERİ İMAR PLANI HALKA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BEYARMUDU BELEDİYESİ VE BEYARMU BELEDİYESİNE BAĞLI, ÇEVRE KÖYLERİ İMAR PLANI HALKA VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

( M H A )……………………… Beyarmudu Belediyesi ile Şehir Planlama Dairesi bugün Mesarya sosyal tesislerinde Beyarmudu ve Beyarmudu Belediyesine bağlı köylerin 2036 yılına kadar imar planı üzerindeki çalışmalarını bölge halkına ve sivil toplum örgütlerine bilgilendirme toplantısı düzenleyerek sundu.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip Bizler bir adım attık kırsal bölgelerde de bu imar planının gerekli olduğu için yola çıktık bilindiği üzere bizim bir kısım topraklarımız da İngiliz Üsler bölgesinde olduğu için o bölgede de çalışma başlattık ve en kısa zamanda da bu imar planını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Daha sonra söz alan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ise yaptığı konuşmada K.K.T.C genelinde dairenin bugüne kadar bu imar planının 4. sü olduğunu ve tüm yurdun böyle bir plana gereksinimi olduğunu söyledi.

Daha sonra ise Berkay Ramiz ve Hıfsiye Öztoprak imar planı ile ilgili sunumlarını halka ve sivil toplum kuruluşlarına anlattı.(MHA)

 
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