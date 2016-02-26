Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Beyarmudu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Şef Cem Kafkas yönetiminde, TRT saz heyeti ve İBB Topluluğu ekibinden Önder Gülfidan eşliğinde dün, Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen konserde; nihavend, hicaz ve kürdilihicazkar makamında eserler seslendirildi.

Konseri, Kültür Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı Merkez Kaymakamı Dudu Barınkay, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, belediye meclis üyeleri, bölge halkı ile davetlilerin izlediği belirtildi.