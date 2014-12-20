Beyarmudu Belediyesi KAN Bağış Kampanyası Düzenledi

BEYARMUDU BELEDİYESİ KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLEDİ.



Beyarmudu Belediyesi tarafından kan bankasında azalan kan stoklarından dolayı bugün kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Güney Mesarya Sosyal tesisleri’nde gerçekleşen kan bağışı kampanyasında, Bayarmudu Belediye Başkanı İlker Edip basına açıklamada bulundu.



Kampanyanın Beyarmudu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde altıncısını gerçekleştirildiğini dile getiren Edip, ülkede kana ihtiyacı olan birçok vatandaşın bulunduğu bu bakımdan kan bağışında bulunmanın önemine değindi.(MHA)