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25 Temmuz 2017 Salı 11:13

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu İspanya’da 38. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne Katıldı

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, İspanya CİOFF’un düzenlediği “38. Uluslararası Halk Dansları Festivali Extremadura Badajoz”a katılarak, KKTC’yi başarılı şekilde temsil ettiği belirtildi.

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu İspanya'da 38. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne Katıldı
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 Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, İspanya CİOFF’un düzenlediği “38. Uluslararası Halk Dansları Festivali Extremadura Badajoz”a katılarak, KKTC’yi başarılı şekilde temsil ettiği belirtildi.

Beyarmudu Belediyesi açıklamasına göre festivale, KKTC yanında Bulgaristan, Portekiz, Bolivya, Endonezya, Hindistan ve İspanya Badajoz’dan ekipler katıldı.

KKTC’nin bu festivalde ilk kez temsil edildiği kaydedilen açıklamada, “İspanya’da danslarımıza gösterilen ilgi, Kıbrıs Türk Halk Dansları’nın dünyada Kıbrıs Türkü’nün kültürünün tanıtımındaki en önemli unsuru olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verildi, şöyle denildi:

“Festivalde diğer ülkelerle kurulan kültür köprülerinde 2018 yılı itibariyle ve orada bulunan festival organizatörleri tarafından alınan davetlerle ülkemize başarılı bir şekilde dönmemiz bizleri mutlu ederek, bir kez daha ülkemizin Kıbrıs Türk Halk Dansları’ndaki yerinin önemi vurgulandı.”

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