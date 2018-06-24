Beyarmudu Belediye Başkanı Tekrar UBP Belediye Başkan Adayı İlker Edip Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Beyarmudu Belediye Başkanı yüzde 52.23 oranla tekrar UBP adayı İlker Edip oldu. İlker Edip de yerini korudu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Beyarmudu’nda 14 sandıkta 2948 oydan 185 oy geçersiz sayıldı.



UBP Belediye Başkan adayı İlker Edip 1443 oy alarak yüzde 52. 23 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPİlker Edip (UBP)144352.23BAĞ 8Ethem Akmercan (BAĞ 8)132047.77