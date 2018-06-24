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Beyarmudu Belediye Başkanı Tekrar UBP Belediye Başkan Adayı İlker Edip Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ  GAYRI RESMİ SONUÇLARI

Beyarmudu Belediye Başkanı Tekrar UBP Belediye Başkan Adayı İlker Edip Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ  GAYRI RESMİ SONUÇLARI

24 Haziran 2018 Pazar 21:19
Beyarmudu Belediye Başkanı Tekrar UBP Belediye Başkan Adayı İlker Edip Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ  GAYRI RESMİ SONUÇLARI

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Beyarmudu Belediye Başkanı yüzde 52.23 oranla tekrar UBP adayı İlker Edip oldu. İlker Edip de yerini korudu.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Beyarmudu’nda 14 sandıkta 2948 oydan 185 oy geçersiz sayıldı.

UBP Belediye Başkan adayı İlker Edip 1443 oy alarak yüzde 52. 23 oranla belediye başkanı seçildi.

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Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP İlker Edip (UBP) 1443 52.23
BAĞ 8 Ethem Akmercan (BAĞ 8) 1320 47.77
 


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Son Güncelleme: 25.06.2018 00:50
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