Beton mikseri devrildi

BETON MİKSERİ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ VE DEVRİLDİ… SÜRÜCÜ VE YOLCU HAFİF YARALANDI

Yağmur yüzünden kayganlaşan Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Beton mikseri, Mutluyaka kavşağı yakınlarında orta refüje çarparak karşı şeride geçti ve devrildi. Sürücü Veysi Elmas ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan Kocabaş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.00 sıralarında Gazimağusa -Lefkoşa anayolunun 7 ile 8’inci kilometreleri arasında oldu.

Veysi Elmas, HV 506 plakalı beton mikseriyle Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında aşırı yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi.

Hafif yaralanan araç sürücüsü Veysi Elmas ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan Kocabaş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.