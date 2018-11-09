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 Lefkoşa K.Kaymaklı’da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli bahis ofisinde müstahdem olarak çalışan zanlı Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali bahis oyunlarında hile yapıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Bet ofiste vurgun​​​​​​​

 Lefkoşa K.Kaymaklı’da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli bahis ofisinde müstahdem olarak çalışan zanlı Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali bahis oyunlarında hile yapıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekcesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

09 Kasım 2018 Cuma 13:51
Bet ofiste vurgun​​​​​​​

Bet ofiste vurgun
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman Lefkoşa K.Kaymaklı’da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli bahis ofisinde müstahdem olarak çalışan zanlı Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali’nin 8 Kasım 2018 tarihinde 13.50 – 14.20 saatleri arasında aralarında meşveretleşerek konu bahis evinde sonuçlanmış olan köpek yarışlarına, yarışların kazananı belli olmasına rağmen 100 TL ve 1400 TL, aynı kuponla bahsi oymayıp 22,080 TL haksız kazanç elde ederek sahtekarlıkla para temini ve sirkat şuçlarını işlediklerini söyledi.
Polis yapılan şikayet üzerine söz konusu zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve alehlerine “Sahtekarlıkla Para Temini, Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan soruşturma başlatıldığını mahkemeya aktardı. Polis zanlı Gürkan Karaali’nin evinde yaptığı aramada tasarrufunda 10500 TL nakit para bulunduğunu ve emare olarak zaptedildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade vermediğini, iş yerinde benzer şekilde sahtekarlıkla para temin edilip edilmeyeceğinin araştırılacağını belirterek zanlıların tahkikatın selameti için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar suçsuz olduklarını ve kendilerine iftira atıldığını ileri sürdü. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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BetVurgun
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