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18 Ocak 2017 Çarşamba 08:38

BEŞLİ KONFERANS BUGÜN MONT PELERIN’DE DEVAM EDİYOR

BEŞLİ KONFERANS BUGÜN MONT PELERIN'DE DEVAM EDİYOR
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BEŞLİ KONFERANS BUGÜN MONT PELERIN’DE DEVAM EDİYOR

 Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans bugün İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde devam ediyor.

Cenevre'deki mutabakat uyarınca, Kıbrıs’taki taraflarla garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı konferansta Kıbrıs Türk tarafından Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup yer alıyor.

Çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven bulunuyor.

Rum tarafının, Müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığındaki bir ekiple katıldığı konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyet katılıyor.

Cenevre’de gerçekleşen 3 günlük yoğun müzakerelerin ardından Kıbrıs’taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak’ta başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Taraflar, yaptıkları ortak açıklamada, çalışma gruplarının bugün başlayan konferansta, “spesifik sorunları ve onları çözmek için gereken enstrümanların” tespit edilmesine yönelik çalışma yapılacağı belirtilmişti.

Beşli Konferans’ın bugün başlayan ikinci oturumunun, 3 gün sürmesi ve konferansın, ay sonu veya şubat başı, sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyeye yükselmesi bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs sorunuyla ilgili diğer 5 başlıkta uzlaşılamayan konularla ilgili müzakerelerin de devam edeceği açıklanmıştı.


 
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