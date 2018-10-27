Besim, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Yetkilileri İle İstanbul’da Görüştü

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine İstanbul’da düzenlenen HİMSS’18 Euroasia EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı’na katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, TC Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği 5. Tıp Dünyası Kurultayı’na da katılarak çeşitli temaslarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Besim ve beraberindeki heyet, bu çerçevede Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TUSPE) yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kamu reformu kapsamında yapılması planlanan Sağlık Bakanlığı ve sisteminin reorganizasyonu konusunda istişare edilen görüşmede sağlıkta yapılacak reformun önemine işaret edildi.

Sağlıkta kalite - kontrol ve akreditasyon standartlarının oluşturulması konusunda da fikir alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca TÜSKA Başkanı Dr. Figen Çizmeci de yer aldı.

Temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönmesi beklenen Bakan Besim’e Bakanlık Müsteşarı Dr. Ömer Gür, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Mehmet Şenol eşlik ediyor.

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