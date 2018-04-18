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Besim, Tıp Kongresi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gidiyor

SAĞLIK BAKANI BESİM, MEVKİDAŞI DEMİRCAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Besim, Tıp Kongresi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gidiyor

SAĞLIK BAKANI BESİM, MEVKİDAŞI DEMİRCAN İLE DE GÖRÜŞECEK

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:09
Besim, Tıp Kongresi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gidiyor
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SAĞLIK BAKANI BESİM, MEVKİDAŞI DEMİRCAN İLE DE GÖRÜŞECEK

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gidiyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Besim ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle yarın başlayacak ve 20 Nisan Cuma günü tamamlanacak tıp kongresine katılacak. Besim, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
TC Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşecek Bakan Besim’in İstanbul gündeminde çeşitli temaslar ve hastane ziyaretleri de var.
(RÇ/ÖK)

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