Besim, Tıp Kongresi’ne Katılmak Üzere İstanbul’a Gidiyor



SAĞLIK BAKANI BESİM, MEVKİDAŞI DEMİRCAN İLE DE GÖRÜŞECEK



Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gidiyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Besim ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın davetiyle yarın başlayacak ve 20 Nisan Cuma günü tamamlanacak tıp kongresine katılacak. Besim, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.

TC Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşecek Bakan Besim’in İstanbul gündeminde çeşitli temaslar ve hastane ziyaretleri de var.

(RÇ/ÖK)



