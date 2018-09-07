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Besim: “burhan Nalbantoğlu Onkoloji Binasında Kök Hücre Tedavisi Başladı”

KKTC  PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ’NİN, 14. ULUSAL KONGRESİ BAŞLADI

Besim: “burhan Nalbantoğlu Onkoloji Binasında Kök Hücre Tedavisi Başladı”

KKTC  PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ’NİN, 14. ULUSAL KONGRESİ BAŞLADI

07 Eylül 2018 Cuma 12:39
Besim: “burhan Nalbantoğlu Onkoloji Binasında Kök Hücre Tedavisi Başladı”
KKTC  PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ’NİN, 14. ULUSAL KONGRESİ BAŞLADI
KONGREDE, REJENERATİF VE REOPERATİF PLASTİK CERRAHİ TEMALARI İŞLENİYOR

Lefkoşa, 7 Eylül 18 :Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’nın, ülkede kök hücre tedavisi uygulanabilmesi için üzerinde 6-7 aydır çalıştığı merkezin, bugün ilk hastalarına uygulama yapmaya başladığını belirtti.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin, 14. Ulusal Kongresi, Girne Merit Cyrstal Cove Otel’de başladı.
KKTC Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğiyle ortaklaşa düzenlediği kongrede, rejeneratif ve reoperatif plastik cerrahi temaları işleniyor.

Kongreye Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan plastik cerrahi, nörobiyoloji, kanser biyolojisi, hematoloji ve histoloji uzmanları katılıyor. Toplantıya İngiltere’de kanser alanındaki çalışmalarıyla tanınan Nörobiyoloji ve Kanser Biyolojisi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Camgöz ve Amerika Birleşik Devletlerinden Plastik Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Alexandra Conde Green konuk konuşmacı olarak katılıyor.
Açılış töreninde, Reoperatif Plastik Cerrahi Bölümü Başkanı Operatör Doktor Mithat Ulay, Rejeneratif Plastik Cerrahi Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Vargel ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Operatör Doktor Derviş Akbilen, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Akın Yücel ile Sağlık Bakanı Filiz Besim birer konuşma gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kongre 9 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi derneğinin, Kıbrıslı Türklerin yurtdışına açılma tutkusu neticesinde 2001’de kurulduğuna dikkat çekerek, derneğin, her yıl kongreler düzenleyerek bu alandaki uzmanların en yeni gelişmeleri takip etmesini sağlayan bir bilim yuvası olduğunu söyledi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin, her zaman Kuzey Kıbrıs’ta yapılan çalışmaların yanında olduğunu dile getiren Besim, derneğe Kuzey Kıbrıs’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
“BU KONGRELERLE, BİLİM ALANINDA UYGULANAN AMBARGOLAR AŞILIYOR”
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin, Uluslararası Cerrahi Derneği Bölgesel üyesi olduğunu belirten Besim, düzenlenen bu gibi uluslararası katılımlı kongrelerle, bilim alanında uygulanan ambargoların aşıldığını, aynı zamanda bugün Sağlık Bakanlığı olarak ülkede bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını da vurguladı.
“BURHAN NALBANTOĞLU ONKOLOJİ BİNASINDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ BAŞLADI”
Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın, ülkede kök hücre tedavisi uygulanabilmesi için üzerinde 6-7 aydır çalıştığı merkezin, Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Binasında, Profesör Doktor Ercüment Ovalı’nın koyduğu katkılarla, bugün ilk hastalarına uygulama yapmaya başladığını belirtti.
Besim, tüm dünyada uygulanan ve çok büyük önem taşıyan kök hücre tedavisinin, Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmaya başlanmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek, tıp alanında önemli konuların ele alınacağı kongrenin başarıyla tamamlanmasını diledi.
“ BİRBİRİMİZE KENETLENMENİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR”
Dövizdeki yükseliş nedeniyle, Türkiye ve KKTC’de çok zor günlerden geçildiğini, krizlerin, sağlığı hastaları tedavi ve ilacı vurduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Besim şunları kaydetti;
“Krizlerde toplumları, kurtaran kenetlenmektir, sevgi ve saygıyla birbirine sarılmaktır. Özellikle de doktor, sağlık çalışanı olmak yardımlaşmaktır, insana yardımdır, insanı sevmektir. Birbirimize kenetlenmenin, birbirimize sarılmanın, sevginin, saygının güvenin, önemi büyüktür”.
Açılış konuşmalarının ardından, Profesör Doktor Mustafa Camgöz’ün “Rejeneratif Tıpta Yeni Bir Gelişme: İyon Kanalları ve Kök Hücre Diferensiyasyonu “konulu açılış sunumu gerçekleşti.
Kongrede “Kök hücre, hücresel tedaviler, yağ enjeksiyonları” konularının Rejeneratif Plastik Cerrahi, “Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi sonrası gelişebilen komplikasyonlar, alınacak önlemler ve tedavileri” konuları ise Reoperatif Plastik Cerrahi başlığında tartışılacak.
(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI


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