BESİM: “ÜNİVERSİTELERİN TOPLUMA SAĞLIK ALANINDA KATKI SAĞLAMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Doğu Akdeniz Üniversitesi ( DAÜ) Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Sağlık Bilimleri Dekan Yardımcılar Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ ve Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran ile bir araya geldi.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan görüşmede Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin faaliyetleri, konusunda Sağlık Bakanı Filiz Besim’e bilgiler aktardı.

Malkoç, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir protokol çerçevesinde rehabilitasyon hizmetleri, fizyoterapi gibi konularda işbirliği konusunda hazır olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de üniversitelerin topluma sağlık alanında katkı sağlamasının son derece önemli olduğunu, üniversite ve bakanlığın işbirliği içinde olmasına olumlu baktığını söyledi.

Besim, en kısa sürede çalışmaları yerinde incelemek için ziyarete gideceğini de ekledi.