Besim, Terry Carter için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 112 Acil Servisi’ne büyük hizmetleri olan Terry Carter’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat eden Terry Carter’in yaşamını yitirmesinin tüm sağlık camiasını derinden üzdüğünü belirterek, baş sağlığı dileklerini iletti.

Bakan Besim, 1999 yılında KKTC’ye gelerek Temel İlk Yardım Ekibi’nde hizmet veren, ardından 112 Acil Servisi ekiplerinin eğitimleri ve gelişimine katkı koyan Carter’in, güler yüzü ve dostluğu sayesinde acil servis ekiplerinin bu mesleği sevmesine vesile olduğunu kaydetti.

Ülkenin dört bir yanında tüm sağlık personelinin kendisini tanıdığını ve çok sevdiğini vurgulayan Bakan Besim, 112 Acil Servisi hizmetlerinde iz bırakan değerli bir dostlarını yitirdiklerini ifade etti.

