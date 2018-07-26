banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93920
ALTIN
190.890
DOLAR
4.8384
STERLİN
6.3622
EURO
5.6431
Yükünü boşalttığı sırada yan devrildi
YÜKÜNÜ BOŞALTTIĞI SIRADA YAN DEVRİLDİ
15 yaşında kızla imam nikahı sonucu gelen doğum
LEFKOŞA’DA İĞRENÇ OLAY
Koçin 8 gün daha tutuklu kalacak
KOÇİN 8 GÜN DAHA TUTUKLU...
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…Tutuklandı
Sahte Evrakla Başkasının Aracını Sattı…
banner282

Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Temmuz ayı itibariyle göreve başladıklarını anımsatarak bu vesileyle nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın bu dönemde de işbirliğini devam ettirme arzusunda olduklarını kaydetti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Karakoç’a yeni görevinde başarılar dileyerek Sivil Savunma Teşkilatı ile Sağlık Bakanlığı’nın ilk yardım eğitimleri, acil durumlara karşı hastanelerde yapılan tatbikatlar, tütünle mücadele gibi toplum sağlığını ilgilendiren önemli çalışmaların bulunduğunu, bu dönemde de sağlık alanında birçok konuda yapılacak işbirlikleri olacağını kaydetti.

banner288
Son Güncelleme: 26.07.2018 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükünü boşalttığı sırada yan devrildi
Yükünü boşalttığı sırada yan devrildi
Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de Resital Verdi
Kıbrıslı Türk Piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de Resital Verdi
Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ortak açıklama
Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ortak açıklama
İskele'de Cumartesi “Gece Yol Bisiklet Yarışı” düzenleniyor
İskele'de Cumartesi “Gece Yol Bisiklet Yarışı” düzenleniyor
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
CTP Mağusa Meclis Grubu: “Mağusa Belediye Meclis toplantıları sabote ediliyor”
CTP Mağusa Meclis Grubu: “Mağusa Belediye Meclis toplantıları sabote ediliyor”
CAS çalışanları Ercan’da süresiz eylem başlattı
CAS çalışanları Ercan’da süresiz eylem başlattı
Denktaş, Gazimağusa’da temaslarda bulundu
Denktaş, Gazimağusa’da temaslarda bulundu
Alagadi’de tavru Caretta Caretta’lar denize bırakıldı
Alagadi’de tavru Caretta Caretta’lar denize bırakıldı
Tüketiciler Derneği hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı
Tüketiciler Derneği hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim