"Besim: ”Psikologlar Yasası En Kısa Sürede Geçecek”



SAĞLIK BAKANI BESİM BAĞIMSIZ PSİKOLOGLAR İNİSİYATİFİ’Nİ KABUL ETTİ



Sağlık Bakanı Filiz Besim, Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi’ni kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nın meclisten geçmesini beklediklerini, yasanın geçmesiyle birlikte kendi alanlarında birçok sorunun aşılabileceğini belirttiler.



Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ruh Sağlığı ve Psikologlar Yasası’nın ivedilikle görüşülmesi ve meclisten onay alması için bu dönemde ciddi bir hassasiyet gösterdiklerini söyleyerek, uzun bir süredir bu yasanın beklendiğinin farkında olduğunu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği yönetiminde olduğu dönemde kendisinin de bu konuda destek belirttiğini anımsattı.



Bakan Besim, psikologların verebilecekleri hizmetlerle ilgili çerçevelerin oluşturulması, denetlenmesi ve faaliyetleri ile ilgili önemli detayları kapsayan bu yasanın geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.



Gerek ruh sağlığı gerekse psikiyatri konularının ülkede yıllardır kanayan bir yara olduğunun farkında olduklarını söyleyen Bakan Besim, bu konuda çözüm için çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.



