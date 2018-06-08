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Besim, Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayram ziyareti çerçevesinde Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Yardımcısı Eyüp Göksu ve sağlık personelinden bilgi aldı, sorunları dinledi.

Besim, Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayram ziyareti çerçevesinde Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Yardımcısı Eyüp Göksu ve sağlık personelinden bilgi aldı, sorunları dinledi.

08 Haziran 2018 Cuma 19:15
Besim, Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

“MAĞUSA HASTANESİ KARPAZ’DAN MESARYA’YA KADAR ÖNEMLİ BİR HİZMET VERİYOR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bayram ziyareti çerçevesinde Mağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Yardımcısı Eyüp Göksu ve sağlık personelinden bilgi aldı, sorunları dinledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Besim ziyarette,  “Bayram öncesinde hastalarımıza hem iyi bayramlar dilemek hem de geçmiş olsun demek için buradayız, Elbette ki buraya gelmişken hastane yönetimi, başhekimler ve başhemşireler ile buranın sorunlarını da konuşacağız” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana sağlık merkezleri ve periferi hastanelerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Besim, insanların daha kaliteli sağlık sunumuna ulaşmasını istediklerini vurguladı.

Mağusa Hastanesi’nin doğu bölgelerinde çok büyük bir ihtiyacı giderdiğine dikkat çeken Besim, Mağusa Hastanesi’nin Karpaz'dan  Mesarya’ya kadar hizmet veren çok büyük bir sağlık ordusu ve alt yapısı olduğunu kaydetti.

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Besim, ilaç eksikliklerinin giderilmesi konusuna da değinerek, gereken hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

“Bizim de Sağlık Bakanlığı olarak görevimiz, hastayı merkeze koymaktır” diyen Besim, hastaların hekime kolay ulaşabileceği bir düzeni yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

Besim, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, bayramlarını kutladı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖKSU

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Eyüp Göksu da, Sağlık Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti, hastanenin bakanlığın desteğiyle her geçen gün ilerlediğini söyledi.

Besim’e ziyaretinde Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Katy Kobat, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol eşlik etti.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 22:29
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