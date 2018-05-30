Besim, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Türk Kızılay yetkilileriyle bir araya geldi

KAN BAĞIŞÇISI KAZANIM FAALİYETLERİNİN GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI



Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Türk Kızılay yetkilileri ile bir araya gelerek, KKTC’de Türk Kızılay’ı destekli olarak KKTKD tarafından yürütülen kan bağışçısı kazanım faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC’de Türk Kızılay’ı destekli olarak KKTKD tarafından yürütülen kan bağışçısı kazanım faaliyetlerinin güncel durum değerlendirilmesi yapıldı.



Ayrıca, Kan yasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay yasanının entegre olarak düzenlenmesi ve ortak bir çalışma yapılarak meclise götürülmesi planlandı.Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türk Kızlayı’na verdikleri destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, kan alınan araçtan işlem yapıldığı anda merkezden tüm detaylı bilgilerin görülebileceği bir otomasyon sistemi hedefinde olduklarını belirtti.Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı, Genel Sekreter Can Çağrı Çelik, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Başkan Danışmanı Mustafa Hançerli, KKTKD Kan Hizmetleri Genel Sorumlusu Doç. Dr. Kaya Süer ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Kan Bağışçısı Kazanımı Birim Yöneticisi Dr. Metin Kalender yer aldı.