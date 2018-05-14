Besim: ”KKTC’de uluslararası bilim insanları İie buluşmaktan mutluluk duydum”

ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ 25. ULUSLARARASI KONGRESİ KKTC’DE YAPILDI



Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin düzenlediği, 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi’ne katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi.



Yurt dışından ve Türkiye’den kendi alanlarında otorite olmuş doktorların bilgilerini paylaştıkları kongrede, oral ve maksillofasiyal cerrahinin ilgi çeken ve yenilik taşıyan konularında sunumlar gerçekleştirildiği bildirildi.



Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Besim, böylesi anlamlı bir kongrenin KKTC’de yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ülkede kongrelerin olması uluslararası camianın KKTC’ye gelmesi ve uluslararası bilim insanları ile buluşmamız oldukça önemlidir” dedi.



Besim, KKTC’nin ambargo altında olduğundan dolayı dünyadan tecrit edildiğini, bu anlamda bir kez daha kongreyi gerçekleştiren herkese teşekkür ettiğini söyledi.



“HEKİM OLMAK…”



“Hekim olmak başka bir duygu başka bir sevdadır” diyen Besim, hekim olmanın ömür boyu taşınacak farklı bir sorumluluk olduğunu kendisinin de bu camiada olmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.



Bakan Besim, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi’si dalına yedi yıllık diş hekimliği ardından başladığını, dünyanın dört bir yanında meslektaşları ile buluştuğunu, Türkiye’de ve KKTC’de, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi’nin aslında tıbbın çok merkezinde olması gerekirken, diş hekimliğinin bir üst branşı olduğunu belirtti.



Besim, en büyük üzüntüsünün bu dalın hastanelerde yaşamın pratiğinde kamu kurum ve kuruluşlarda diğer branşlarla birlikte daha efektif yer alamaması olduğunu belirtti.



KKTC’de, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi’sinin Çene Cerrahisi adı altında bir uzmanlık olarak kabul edildiğini söyleyen Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göreve başladığı dönemde bu konuda uzmanlığını anlatmakta büyük bir mücadele verdikten sonra, büyük cerrahileri yapabildiğini kaydetti.



Dernek Başkanı Prof.Dr. Cengizhan Keskin’in de konuşma gerçekleştiği kongrede alanlarında uzman doktorlar sunumlar gerçekleştirdi.

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, uzman hekimler ve asistanlar kongrede yer aldı.





