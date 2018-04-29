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Besim, Kemal Saraçoğlu Vakfı İle Görüştü

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Besim, Kemal Saraçoğlu Vakfı İle Görüştü

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer ve beraberindeki heyetle görüştü.

29 Nisan 2018 Pazar 15:42
Besim, Kemal Saraçoğlu Vakfı İle Görüştü

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Nevhiz Özer ve beraberindeki heyetle görüştü.

Vakfın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler aktarılan görüşmede, faaliyetlerin bulunduğu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na ait dergi Bakan Besim’e takdim edildi.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum örgütleri tarafından yapılan bu çalışmaların önemine işaret eden Bakan Besim, bu faaliyetlerin bir takım ruhuyla yapılınca başarılı olduğunu belirtti.

Özellikle sağlık alanında yapılan işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Besim, “Bizlere ışık oluyorsunuz, bakanlık olarak işbirliğine her zaman hazırız, önemli olan topluma katkılar koymaktır, birlikte el ele yürümeye devam” dedi.

Son Güncelleme: 29.04.2018 19:04
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