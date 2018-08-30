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BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK

BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:06
BESİM: HER GÜN BİR NOKTAYA DOKUNDUK

Sağlık Bakanı Filiz Besim de yaptığı konuşmada hastanelerde yapılan düzenlemelerden bahsederek atılan adımları sıraladı. Yanlış ve kötü kurgulanmış bir sistemle karşı karşıya olduklarını kaydeden Besim, sağlıkta normalleşmeleri sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Sorunları tek tek çözeceklerini göreve geldikleri günden itibaren birçok şeyin değiştiğini, her gün bir noktaya dokunduklarını söyleyen Besim, devlet laboratuvarı için de çalışmaların sürdüğünü, gerekli eksik cihazların da alınmaya başlandığını belirtti. Hekim eksikliği sorununun da büyük oranda giderildiğini ifade eden Besim, ilçe hastanelerini güçlendirme çabasında olduklarını kaydetti. Girne’de yaşlı bakım evi için de yakında ihaleye çıkılacağını aktaran Besim, Güzelyurt Hastanesi’nin de tamamlanacağını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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