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Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“

İstanbul’daki tıp kongresinde konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs’taki hekimlerin toplumsal sorunlarda ve sosyal olaylarda örgütlemede öncülük yaptığını kaydederek, “Hekimlerimiz her zaman rol model oldular, tıpta yaşanan yenilikleri adamıza taşırken bazen görevlerinde efsaneleştiler” dedi.

Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“

İstanbul’daki tıp kongresinde konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs’taki hekimlerin toplumsal sorunlarda ve sosyal olaylarda örgütlemede öncülük yaptığını kaydederek, “Hekimlerimiz her zaman rol model oldular, tıpta yaşanan yenilikleri adamıza taşırken bazen görevlerinde efsaneleştiler” dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“

“HEKİMLERİMİZ, TIPTA YAŞANAN YENİLİKLERİ ADAMIZA TAŞIRKEN BAZEN GÖREVLERİNDE EFSANELEŞTİLER”


BESİM KONGREDE DR. HAFIZ CEMAL’I DA ANLATTI: “KENDİSİNİ TIBBA VE KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA ADAMIŞTI”

İstanbul’daki tıp kongresinde konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs’taki hekimlerin toplumsal sorunlarda ve sosyal olaylarda örgütlemede öncülük yaptığını kaydederek, “Hekimlerimiz her zaman rol model oldular, tıpta yaşanan yenilikleri adamıza taşırken bazen görevlerinde efsaneleştiler” dedi.
Sağlık Bakanı Besim, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TC Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"nde konuştu.
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu kongre, "Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganıyla Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor.
Kongrenin açılışı Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede, Türkiye'nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması, geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı bilimsel, kültürel ve sosyolojik alanda oluşan karşıtlık algısının değiştirilmesi, modern tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegrasyonu üzerinde duruldu.
30 ülkeden 115 yabancı konuk ve 178 bilim insanı katıldığı kongrede Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Zsuzanna Jakab da konuşma yaptı.

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Bakan Filiz Besim ise “Geleneksel Kıbrıs Tıbbı” konusunda konuşma gerçekleştirdi.

BESİM: “HEKİMLER HER ZAMAN ROL MODEL OLDULAR”
Akdeniz’in merkezindeki Kıbrıs adasında, doğal yaşamın, insanlık tarihinin ve en zengin kültürlerden birinin yaşandığını belirten Besim, adada çok güçlü geleneksel tıp tarihi olduğunu kaydetti.
Besim, şunları kaydetti;
“Kıbrıs adasında hekimler her zaman toplumsal sorunlarda ve sosyal olaylarda örgütlenmede öncülük yaptılar. Bazen topluma liderlik, bazen direniş örgütlerinde güçlü görevlerde, bazen de politik arenada ciddi söz sahibi oldular aynı zamanda toplumun yaşamını şekillendirdiler. Hekimlerimiz her zaman rol model oldular. Hekimler dünyadan tıpta yaşanan yenilikleri adamıza taşırken bazen bu görevlerinde efsaneleştiler.”

BAKAN BESİM, KONGREDE DR. HAFIZ CEMAL’İ DE ANLATTI: “KENDİSİNİ TIBBA VE KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA ADAMIŞTI”

Bakan Besim, Kıbrıs Türk hekimlerinden efsaneleşen Lokman Hekim Dr. Hafız Cemal'ın yaşam hikayesini de katılımcılarla paylaştı. Hafız Cemal’ın mesleğini icra ederken toplumu eğittiğini anlatan Besim, toplumu eğitirken meslek sahibi yapmaya çalışan ve büyük mücadeleler veren Lokman Hekim Dr. Hafız Cemal'ın hayatının, bu dönemde bazı gerici kesimler tarafından zindan edildiğini söyledi.
Besim, Hafız Cemal’in her şeye rağmen kendisini tıbba ve Kıbrıs Türk toplumuna adadığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANI’NIN BU AKŞAM YURDA DÖNMESİ BEKLENİYOR
TC Sağlık Bakanlığı'nın daveti ile İstanbul'da bulunan Bakan Besim'e ziyaretlerinde Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol, Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Başhekimi Nil Ergün Eledağ, ayrıca İstanbul Konsolosluğu Sağlık Ateşesi Vesile Erdoğan Topçuoğlu'da eşlik etti.
Bakan Besim'in bu akşam yurda dönmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 13:13
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