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Besim: “Hedefimiz Ve Kararlılığımız Kamu Sağlık Hizmetlerini Her Alanda Güçlendirmek”

“BU DÖNEMDE BİZLER TREN YOLU POLİKLİNİĞİNE SAHİP ÇIKARAK GELİŞTİRMEK İÇİN KARARLIYIZ”

Besim: “Hedefimiz Ve Kararlılığımız Kamu Sağlık Hizmetlerini Her Alanda Güçlendirmek”

“BU DÖNEMDE BİZLER TREN YOLU POLİKLİNİĞİNE SAHİP ÇIKARAK GELİŞTİRMEK İÇİN KARARLIYIZ”

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:22
Besim: “Hedefimiz Ve Kararlılığımız Kamu Sağlık Hizmetlerini Her Alanda Güçlendirmek”


“BU DÖNEMDE BİZLER TREN YOLU POLİKLİNİĞİNE SAHİP ÇIKARAK GELİŞTİRMEK İÇİN KARARLIYIZ”
Sağlık Bakanı Filiz Besim, hedef ve kararlılıklarının kamu sağlık hizmetlerini her alanda güçlendirmek, ülkenin dört bir yanında sağlık hizmetlerini daha iyi şekilde vatandaşa sunmak olduğunu söyledi.
Besim, Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nın (HAK-SEN) Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tren Yolu Polikliniği’nde bir saatlik uyarı grevi yapmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Besim Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, hükümet ve bakanlık olarak göreve geldikleri günden bu yana sağlık merkezlerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerine işaret ederek, “Bunun nedeni ise yerinden sağlık hizmetlerine olan inancımızdır. Göreve geldiğimiz günden beri Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Merkezlerimizi güçlendirmek için büyük çaba harcıyoruz” dedi.
Bu merkezlerden bir tanesinin de Trenyolu Polikliniği olduğunu ifade eden Bakan Besim, geçen dönem açılan Trenyolu Polikliniği’nin önemine işaret etti.
Besim şöyle devam etti:
“Bu dönemde bizler polikliniğe sahip çıkarak geliştirmek için kararlıyız. Bu nedenle Trenyolu Polikliniği’ne şu anda hizmet veren mevcut hekimlerin yanına 2 hekim takviyesi daha yapılmıştır. Yapılan takviyelerden biri cerrah diğeri de pratisyen hekimdir. Yine bu merkezimizde birçok koruyucu hekimlik hizmeti planlanmış, Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği katkılarıyla yeni bir oda yapımına başlanmıştır.”
“DEĞİŞİM SADECE YASA GEREĞİ YER DEĞİŞTİRME”

Trenyolu Polikliniği’nde hemşire yer değişimi olduğuna dikkat çeken Besim, bunun orada görev yapan hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun Yataklı Tedavi Kurumları hemşireleri olması nedeniyle yapıldığını kaydetti.
“Halbuki orası Temel Sağlık Hizmetleri’ne bağlıdır ve yapılan değişim sadece yasa gereği yer değiştirmektir. Oradaki hizmeti aksatacak herhangi bir durum ya da eksiklik yaratılmamıştır” diyen Bakan Filiz Besim, geçtiğimiz dönemde laboratuvar hizmetleri için Devlet Laboratuarları’nın eğitimli personelinin Trenyolu Polikliniği’ne kaydırıldığını ve bu girişimle Devlet Laboratuvarı’nın işleyişinin bozulduğunu söyledi.
Trenyolu Polikliniği’nde şu anda görevli bir laborant bulunduğunu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden gerekli görülmesi halinde sürekli laborant takviyesi yapıldığına dikkat çeken Besim, laboratuvarı güçlendirmek adına yeni istihdam edilecek biyologlardan da oraya takviye yapılacağına işaret etti.
Bakan Besim, tabelası dahi olmayan bu polikliniğin yeni ışıklı tabelalarının yapıldığını, Trenyolu Polikliniği’nin daha görünür hale getirildiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 13:02
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