BESİM: “HASTANEYİ 2019 SONUNA KADAR BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”



“SAĞLIKTA ÇOK CİDDİ BAŞARI HİKAYELERİ VAR AMA CİDDİ SİSTEM VE ORGANİZASYON SIKINTILARI DA VAR”



“EN BÜYÜK EKSİKLİK KORUYUCU VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ…”



“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜLKENİN HER YERİNE YAYABİLİR VE ETKİLİ ÇALIŞABİLİRSEK İŞTE O ZAMAN DOĞRU BİR SAĞLIK SİSTEMİ KURMUŞ OLACAĞIZ”



“17 SAĞLIK MERKEZİNDE DE YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BU”



ÇILDIR: “İKİNCİ ETABI 4 AY İÇİNDE BİTİRİP TAMAMLAMAK GİBİ HEDEFİMİZ VAR”

Güzelyurt Hastanesi’nin 6 ayda tamamlanması planlanan ikinci etap ihalesiyle ilgili protokol imzalandı. Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Hastaneyi 2019 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” açıklaması yaptı.

Sağlıktaki hedefler konusunda da konuşan Besim, “Sağlıkta çok ciddi başarı hikayeleri var ama ciddi sistem ve organizasyon sıkıntıları da var. En büyük eksiklik koruyucu ve temel sağlık hizmetlerdir” dedi.

Besim, “Koruyucu sağlık hizmetlerini ülkenin her yerine yayabilir ve etkili çalışabilirsek işte o zaman doğru bir sağlık sistemi kurmuş olacağız. 17 sağlık merkezinde de yapmaya çalıştığımız bu” şeklinde konuştu.

GÜZELYURT HASTANESİ’NDE İKİNCİ ETAP

Güzelyurt Hastanesi’nin ikinci etap ihalesini alan inşaat şirketi ile Sağlık Bakanlığı arasında bugün protokol imzalandı.

Protokole Sağlık Bakanı Filiz Besim ile ihaleyi kazanan Gülenay İnşaat Şirketi’nin Direktörü Mehmet Çıldır imza koydu. Bakanlıktaki imza töreninde Sağlık Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi ile proje yetkilileri de hazır bulundu.

“İNANIYORUM Kİ ÜÇÜNCÜ ETABIN SÖZLEŞMESİNİ OCAK AYINDA İMZALAYACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Besim, imza töreninde hem sağlıkla hem de Güzelyurt Hastanesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Güzelyurt Hastanesi’nin meşakkatli bir süreçten geçerek bu noktaya geldiğini belirten Filiz Besim, “Güzelyurtluları Güzelyurt’a layık bir devlet hastanesine kavuşturacağız. Bu amaç ve duygularla hedefe kilitlendik. 6 ay içinde ikinci etap bitecek. İnanıyorum ki üçüncü etabın sözleşmesini ocak ayında imzalayarak hastaneyi 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Böyle bir hedefimiz var” dedi.

Güzelyurt gibi büyük bir ilçenin uzun yıllardır küçük, teşekkülsüz bir sağlık merkezine mahkum olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Besim, “Güzelyurtlular biraz hüzünlüdür. Kendini dışlanmış, ihmal edilmiş hisseder. Gece gideceğiniz, bir enjeksiyon ya da pansuman yaptıracağınız, rahatsızlanan çocuğunuzu ya da yaşlınızı ulaştıracağınız bir sağlık merkeziniz yoksa elbette kendinizi böyle hissedersiniz. İnsanlar yaşadıkları yerde sağlık hizmeti garantisi varsa mutlu olur. Güzelyurt böyle bir hastaneyi çok çok önceden hak etmiş bir ilçeydi. Şimdi, bize düşen başlamış olan bu projeyi bitirmektir.”dedi.

Besim, hastane inşaatının başlamasına, bu aşamaya gelmesine ve ikinci etabına geçilmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

“ÇOK CİDDİ BAŞARI HİKAYELERİ VAR AMA ANCAK CİDDİ SİSTEM VE ORGANİZASYON SIKINTISILARI DA VAR”

Sağlıkla ilgili de açıklamalarda bulunan ve “Çok ciddi başarı hikayeleri var ama ancak ciddi sistem ve organizasyon sıkıntıları da var” şeklinde konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim şunları kaydetti:

“En büyük eksiklik koruyucu ve temel sağlık hizmetlerdir. Sağlık, sadece güzel binalar yapmak, sadece çok iyi onkoloji tedavileri vermek, çok iyi kalp ameliyatları yapmak değildir. Sağlıkta aslolan korumak, zarar vermemektir. Koruyucu sağlık hizmetlerini ülkenin her yerine yayabilir ve etkili çalışabilirsek işte o zaman doğru bir sağlık sistemi kurmuş olacağız. 17 sağlık merkezinde de yapmaya çalıştığımız budur. Sağlık merkezlerini güçlendirmek, temel sağlık, birinci basamak sağlık hizmetlerini çok da ulaşılabilir ve yaygın hale getirmek zorundayız.”

“Halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek zorundayız” diyen Besim, bu nedenle göreve gelir gelmez Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi kurduklarını kaydetti.

Besim, daha da gelişecek, sistematik şekilde program yapacak söz konusu birim sayesinde kanser tarama, aşı, obezite kontrolü, koruyucu ruh sağlığı anlamında ülkedeki insanlara ulaşma hedeflerine dikkat çekti.

ÇILDIR: “İKİNCİ ETABI 4 AY İÇİNDE BİTİRİP TAMAMLAMAK GİBİ HEDEFİMİZ VAR”

Gülenay İnşaat Şirketi Direktörü Mehmet Çıldır, projenin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, “Çok güzel bir hastane olacak. İkinci etabı 6 ay değil de 4 ay içinde bitirmek gibi hedefimiz var” dedi.



