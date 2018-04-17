Besim, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü İle Rotary Toplum Birliği Başkanı İle Üeyelerini Kabul Etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü ile Rotary Toplum Birliği Başkanı Naran E. Gemicioğlu ve kulüp üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Rotary Kulübünün faaliyetleri konusunda bilgiler aktaran Gemicioğlu, uluslararası bir sivil toplum örgütü olduklarını, toplumun en çok ihtiyaç duyduğu konularda projeler ürettiklerini, amaçlarının sadece sponsorluklarla iş yapmak değil, ihtiyaç olan yerlerde doğru kaynakları kullanarak girişimlerde bulunmak olduğunu kaydetti.

Rotary Kulübü üyeleri ayrıca kanser hastalarının kemoterapi esnasında yararlanabileceği soru cevap niteliğinde bir bilgilendirme kitapçığının hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek, bu konuda Bakan Besim’e bilgi verdiler.

Toplum adına yardımda bulunma olgusunun kendisini son derece etkilediğini belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim, gönüllülüğün amatör bir ruh, bir tutku olduğunu söyledi.

Bakan Besim, kendisinin de sağlık alanında bulunan sivil toplum örgütlerinden gelen biri olduğunu anımsatarak, Kıbrıslı Türklerin her koşulda sorunlara çare bulmak için bir araya geldiklerini, bu durumun her koşulda seferber olacaklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı olarak ihtiyaç duyulan her noktada desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmenin sonunda Rotary Kulübü üyeleri her yıl 7 Mayıs’ta geleneksel olarak düzenledikleri kan bağışı kampanyasına Bakan Besim’i de davet ettiler.