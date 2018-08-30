Besim:“ Gelin birlikte çalışalım. kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlıkta da yaşanan ek mesai yapmama eylemine saygı duyduklarını ancak sağlığın da ihmale gelecek bir konu olmadığını vurguladı.

Bundan sonraki aşama için eylem planlarının hazır olduğunu, 1 Eylül’den itibaren başka türlü bir eylem kararı alınmazsa sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Besim, hükümet olarak kendilerini halka anlatamadıklarını belirtti…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, BRT’de yayınlanan 2’ye 1 Programına katılarak soruları yanıtladı.

SAĞLIK KAOS VE ASPARAGAS HABER KALDIRMAZ

Sağlığın kaos, dedikodu ve asparagas haber kaldırılmadığını belirten Besim, gerek sosyal medya gerek basın üzerinden sağlıkla ilgili sıkıntılarda kendilerine ulaşması çağrısı yaptığını anımsattı.

Besim, yanlış bilgi olmaması ve insanların morali bozulmaması için sürekli çaba içerisinde olduklarını kaydederek, dün akşam devlet hastanelerinde yaşananlara değindi.

Ek mesai yapmama eylemine değinirken, bu ay çok fazla tatil olması nedeniyle çoğu çalışanların ek mesai limitlerinin dolduğunu anımsatan Besim, bir sağlıkçının verdiği hizmetin parayla alakası olmadığını belirtti.

HASTALARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN İŞİN BAŞINDA DURUYORUZ

Sağlık personelinin ek mesaisini ne tartıştığını ne de tartıştırdığını ifade eden Bakan Besim, sendikal duruşa ve mücadeleye saygılı olduklarını ancak günün sonunda bakanlık olarak bu işlerin doğru gitmesi, hastaların mağdur olmaması için işin başında durduklarını söyledi.

Yaşananları birebir incelediklerini de anlatan Besim, yürütme görevinde olan kişiler olarak görevlerinin de bu olduğunu kaydederek, sorun yaşanmaması için önlemler almaya çalıştıklarını ifade etti.

Besim, sıkışıklık nedeniyle yapılabileceklerini yaptıklarını bu çerçevede hastanelerde 5 servisin birleştirilerek ciddi bir hemşire tasarrufuna gidildiğini belirterek, devlete bağlı 4 ana hastanede şu anda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Hemşire eksikliği nedeniyle yoğun bakımda sıkıntı yaşadıklarını ve bir süredir sevkler yapıldığına dikkati çeken Bakan Besim, dün akşam da rutinde yataklar dolu olması nedeniyle özel bir hastaneye sevk yapıldığını, bunun eylemle alakası olmadığını söyledi.

30 HEMŞİRE ALINDI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Özel hastanelerin kendilerini arayarak bu zor günlerde yardımcı olabileceklerini belirttiğini ifade eden Besim, taşeron firma üzerinden 30 hemşire alındı iddialarının da kesinlikle yanlış olduğunu böyle bir şey yapamayacaklarını söyledi.

Hemşireler konusunda hizmet alımı şeklinde bir formül olabilir mi diye geçmişte sendikalarla konuştuklarını ancak bu konuda girişim yapamadan krizin patlak verdiğini kaydeden Besim, devlet hastanelerinde çalışan ve ek mesaisini tamamlamayan tüm hemşireleri göreve çağırdıklarını, gelen hemşirelerin de diğer bölgelerde ek mesaisini tamamlamayan kişiler olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki aşama için eylem planlarının hazır olduğunu, 1 Eylül’den itibaren başka türlü bir eylem kararı alınmazsa sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Besim, aldıkları önlemlerin kamu maliyesini güçlü ve sürdürebilir tutmak için olduğunu ifade ederek, bir kriz olduğunu ve kaynakları sıkmak ve tasarruf yapmak durumunda olduklarına işaret etti.

“ZOR DURUMDAYIZ, GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM”

“Bütün dürüstlüğümle söylüyorum. Zor durumdayız. Gelin birlikte çalışalım. Kimsenin maaşları ve ek mesaileri kesme düşüncesi yoktur” diyen Besim, “bugün birbirimize inanma, işbirliği yapma günüdür. Konuşmalıyız” dedi.

Sağlıkta spekülasyon yapılmaması ve yapıcı eleştiri yapılması gerektiğini ifade eden Besim, asparagas haberler nedeniyle Gazimağusa’da “Göğüs hastalıkları bölümü kapandı” şeklinde yaşanan haberlere değindi.

İLAÇ FİYATLARI

İlaç fiyatlarıyla ilgili olarak da Besim, dövizdeki artışın ilaç fiyatlarını da etkilediğini, Türkiye üzerinden gelen ilaçların fiyatlarıyla birlikte geldiğini ve değişmediğini, sıkıntının Avrupa’dan gelen ilaçlarla ilgili olduğunu anlattı.

İlaç firmalarıyla görüştüklerini ve kur sabitlemesi gibi bir formül olabilir mi diye konuştuklarını belirten Besim, iyi bir toplantı yaptıklarını ve çalışmalar sonuçlanana kadar ilaç fiyatlarının değişmemesi konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Besim, Vatandaşlardan mümkün olduğunca türk malı ilaç kullanmalarını istedi. Türk malı ilaçların çok daha ucuz olduğunu kaydeden Besin, Türkiye’den gelen ilaçlarda fiyat artışı olmadığını yineledi.