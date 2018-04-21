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Besim: “En büyük eksikliklerimizden biri rehabilitasyon merkezi”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’daki temasları çerçevesinde üç hastaneyi ziyaret etti.

Besim: “En büyük eksikliklerimizden biri rehabilitasyon merkezi”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’daki temasları çerçevesinde üç hastaneyi ziyaret etti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:17
Besim: “En büyük eksikliklerimizden biri rehabilitasyon merkezi”

SAĞLIK BAKANI BESİM, İSTANBUL’DAKİ HASTANELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

BESİM TEMASLARINI TAMAMLAYARAK YURDA DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’daki temasları çerçevesinde üç hastaneyi ziyaret etti.

Besim, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (AMATEM) , Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“KKTC’DE EN BÜYÜK EKSİKLİKLERİMİZDEN BİRİ REHABİLİTASYON MERKEZİ”

Sağlık Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, AMATEM ziyaretinde Bağımlılıkla Mücadele Birimi’nde sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler alan Bakan Besim, KKTC’de en büyük eksikliklerden birinin rehabilitasyon merkezi olduğunu, KKTC’de AMATEM’in kurulması için çalışmalar bulunduğunu belirtti.

AMATEM’in çalışmalarını çok anlamlı bulduğunu dile getiren Bakan Besim, bazı imkansızlıklara rağmen gönül koyan hekim ve psikologlarla, çalışanların son derece uyumlu olduğunu gözlemlediğini, birbirlerine olan saygı ve sevgi çerçevesinde önemli adımlar attıklarını, KKTC’de kurulma çalışmaları olan AMATEM için iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

“GAZİOSMANPAŞA KKTC’DEN BİRÇOK HASTANIN GİTTİĞİ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK KURUMU”

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Bakan Besim, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hastane yönetimi ve hekimlerle de bir araya geldi.

KKTC’de böbrek nakillerinin başarıyla yapıldığından bahseden Bakan Besim, kalp nakli konusunda da önemli bir protokole imza atıldığını söyledi.

Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin KKTC’den birçok hastanın gittiği önemli bir sağlık kurumu olduğunu belirten Bakan Besim, otolog kemik iliği nakli ve karaciğer nakli yapılan KKTC’den giden hastaları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgiler aldı. Besim, hastanenin acil servis hizmetleri ve triaj sisteminin işleyişi konusunda yerinde incelemelerde bulundu.

“İNSANA YATIRIM HERŞEYDEN ÖNCE GELMELİ”

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ne de giden Bakan Besim, navigasyon sistemi ve ambulans ağlarını inceledi. Afet hali ve acil durumlarda kullanılan ambulanslar hakkında bilgiler aldı.

İnsana yatırımın herşeyden önce geldiğini vurgulayan Bakan Besim ziyaretlerinde çağdaş ve sağlıklı dünya standartlarında yapılan hizmetlerin olduğunu gözlemlediğini, Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılacak işbirliğinin son derece önemli olduğunu sözlerin ekledi.

TC Sağlık Bakanlığı'nın daveti ile İstanbul'da temaslar yapan Bakan Besim'e ziyaretlerinde Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter,Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu,Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Mehmet Şenol,Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Başhekimi Nil Ergün Eledağ ve İstanbul Konsolosluğu Sağlık Ataşesi Vesile Erdoğan Topçuoğlu eşlik etti.

Temaslarını tamamlayan Bakan Besim ve beraberindeki heyet yurda döndü.

Son Güncelleme: 21.04.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
BesimIstanbulHastaneZiyareti
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