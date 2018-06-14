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Besim Devlet Laboratuvarı Binasının 2019 Sonunda Tamamlanmasını Hedeflediklerini Açıkladı!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Devlet Laboratuvarı binasının 2019 sonunda tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Besim Devlet Laboratuvarı Binasının 2019 Sonunda Tamamlanmasını Hedeflediklerini Açıkladı!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Devlet Laboratuvarı binasının 2019 sonunda tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:04
Besim Devlet Laboratuvarı Binasının 2019 Sonunda Tamamlanmasını Hedeflediklerini Açıkladı!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Devlet Laboratuvarı binasının 2019 sonunda tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Filiz Besim, bayram vesilesiyle Devlet Laboratuvarına gerçekleştirdiği ziyarette, 2016 sonunda akredite olmuş Devlet Laboratuvarı binasında çıkan yangından sonra Devlet Laboratuvarının Veteriner Dairesi bölgesindeki prefabrik binada faaliyetlerini sürdürdüğünü, bugünkü binanın çok yetersiz olduğunu, yangından sonra personelin de dağılmasıyla Dairenin personel sayısının da çok yetersiz kaldığını söyledi.

“Arkadaşlar sınırlı altyapı ve sınırlı personelle çok ciddi bir görev yapmaya çalışıyor” diyen Besim, burada olması gerekliliğine inanıp Daireyi terk etmeyen personele teşekkür etti.

20-25 MİLYON

Türk Ajansı Kıbrıs için başlatılan karkas halindeki inşaatın Devlet Laboratuvarı yapılması için Sağlık Bakanlığına devredildiğini, bina projesinin hazırlandığını ve “2019 sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini” ifade eden Besim, binanın maliyetinin iç donanım hariç 20-25 milyon TL’ye mal olacağını, iç donanım için ise uluslararası bir ihaleye çıkılacağını kaydetti.

HESABI SORULACAK

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“Neden çıktığını bilmediğimiz bir yangın toplumun boynuna 25 milyon ve dağılan personel nedeniyle aksayan bir laboratuvar olarak bindi” diyen Besim, yangının çıkış nedeninin bilinmemesinin, sigorta şirketinin ise ödeme yapmamasından dolayı hiç rahat olmadığını, konuyla ilgili dosyanın savcılığa iletileceğini ve yakın bir zamanda mahkeme sürecinin başlamasını beklediklerini söyledi.

Besim, “Bir hata varsa bir yanlışlık varsa mutlaka hesabı sorulacaktır” dedi.

Devlet Laboratuvarı için, kan ve idrarda uyuşturucu ölçüm ile suda bromat ölçüm cihazlarının yakın bir zamanda teslim alacaklarını bunun yanında da alkollü sıvılarda alkol derecesini ölçecek cihaz tedariki için ise çalışmalara başladıklarını söyleyen Bakan Filiz Besim tüm çalışanların bayramını da kutladı.

Devlet Laboratuvarı Müdür Muavini Ayşe Sergeç ise, Filiz Besim’in her zaman Devlet Laboratuvarı personelinin yanında durduğunu ve sorunların çözümü için çalıştığını ifade etti.

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ’NE ZİYARET

Sağlık Bakanı Filiz Besim ayrıca İlaç ve Eczacılık Dairesi’ni ziyaret etti. Daire personeli ile bayramlaştı.

 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 20:45
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