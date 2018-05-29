Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Besim: ”Çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıplar tüm toplumu derinden etkilemiştir”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, son haftalarda ard arda yaşanan, çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıpların tüm toplumu derinden etkilediğini ve bazı kesimlerde ise travmatik etkiler oluşturduğunu belirtti.

Besim: ”Çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıplar tüm toplumu derinden etkilemiştir”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, son haftalarda ard arda yaşanan, çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıpların tüm toplumu derinden etkilediğini ve bazı kesimlerde ise travmatik etkiler oluşturduğunu belirtti.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
Besim: ”Çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıplar tüm toplumu derinden etkilemiştir”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, son haftalarda ard arda yaşanan, çocuk ve gençlerin içinde yer aldığı kayıpların tüm toplumu derinden etkilediğini ve bazı kesimlerde ise travmatik etkiler oluşturduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı yazılı açıklamada, “Toplumda travmanın etkisini azaltmak, bizim için değerli genç ve çocuklarımızı korumak ve yaşanan travmatik olayların ardından ortaya çıkan yas sürecinin daha sağlıklı şekilde yaşanmasına yardımcı olabilmek için gerek duyulmuştur” dedi.
Bakan Besim, öncelikle kayıpların ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, yaralıların ise erken zamanda iyileşmesini temenni etti. 
“Bizler gibi küçük toplumlarda en küçük olumsuz yaşantılar bile hızla yayılıp çok fazla insanı etkilemekteyken, böylesi travmatik olayların etkileri çok daha büyük boyutlarda hissedilmektedir” diyen Besim, travmatik olayları sadece doğrudan yaşayanları değil, dolaylı olarak gören, izleyen, okuyan, duyan bireylerde de çok yoğun öfke, aşırı korku, dehşete düşme, çaresizlik, depresif duygular hissettirdiğini belirtti.
Bu duyguların bir süreliğine hissedilip kendiliğinden geçebilir ve normal hayata dönülebileceğini ancak bazı insanların travmatik olaydan aylar hatta yıllar sonra bile iyileşemeyebileceğini dile getiren Besim, travmatik yaşantının olumsuz etkilerinin toplumda kalıcı hasarlar bırakmasını önlemek için temel bazı konularda bilgilendirme yapma ihtiyacında olduklarını vurguladı.
Her bireyin travmatik olaylar karşısında duygularını çok farklı tepkilerle gösterebileceğini, öfke, içe kapanma, ağlama, hiç konuşmama, uyuyamama, iştahta değişimlerin bu tepkilerden sadece birkaçı olduğunu kaydeden Besim, çocuklar, ergenler ve yetişkinlerin travmatik olaylar karşısında aynı tepkileri vermeyebileceğini söyledi.
Besin, örneğin çocuk ve ergenlerin ilişkilerinde bozulma, okul başarısında azalma, oyun oynamak istememe, öfkeli davranışlar sergileme gibi değişimler görülebileceğini hatırlatarak, çocukları ve ergenleri bu travmatik yaşantıyla ilgili yazılı ve görsel basından, sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak tutmak gerektiğini vurguladı.
Besim konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti;
“Aşırı duygu yüklü yazılan haberler, olay yeri  fotoğrafları, olaydan etkilenmiş ve abartılı duygular sergileyen insanların görüntülerini çocuk ve ergenler anlamlandırmakta ve yarattığı stresle baş etmekte yeterli olamayabilirler. 

banner277
Yetişkinler travmatik yaşantının çocuklar üzerinde oluşturabileceği etkileri küçümseme eğilimindedirler. Çocuklarda oluşan tepkiler bu nedenle yetişkinler tarafından fark edilmeyebilir ve çocuklar olup biten hakkında konuşma fırsatı bulamayabilir.
Önce kendi duygularınızı farkına varın. Böyle bir travmatik olay karşısında bir süre olumsuz duygular hissetmeniz normaldir. 
Olaydan doğrudan etkilenmiş çocuğunuz varsa onu dinleyin, hissettiklerini ifade etmesine olanak tanıyın. Sorularına gereksiz ayrıntılara girmeden dürüst yanıtlar verin. 
Dolaylı olarak olaydan haberdar olan,  etkilenen çocuk ve ergenlere sınırlı ancak net ve doğru bilgi verin. Aşırı duygu yüklü iseniz bunu yansıtmamaya çalışın ve bir uzmandan destek almaktan kaçınmayın. 
Bu dönemde duygularınızda dalgalanmalar yaşanması normaldir. 
Sağlıklı baş etme yöntemlerini hem kendiniz için kullanın, hem de çevrenizdeki  çocuk ve ergenlere örnek olun. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde günlük rutinlerinize dönün, kaliteli uyku uyumayı ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Bunları yapmanız kaybınızı unuttuğunuz ya da acı, hüzün hissetmediğiniz anlamına gelmez.
Herkesin travma sonrasında iyileşme ve toparlanma süresi farklılık gösterebilir. Ancak gündelik yaşamınızı sürdürmekte zorlanıyor ve günlük rutinlerinize dönemiyorsanız, hızlıca bir uzman yardımına başvurmanız faydalı olacaktır”.
Besim, kayıpların ailelerine ve yakınlarına sabır dilerken,  yaralıların ise erken zamanda iyileşmesini ve toplumumuzda böylesi acı olayların tekrar yaşanmamasını diledi.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim