Besim “ Birlikte hayat veriyoruz “ geleneksel kan bağışı etkinliğine katıldı

BESİM:” KAN BAĞIŞI YAPMAK KUTSAL BİR GÖREVDİR ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Girne St. Hilarion Rotary Kulübü ve Alpet Grup sponsorluğunda düzenlenen, “ Birlikte Hayat Veriyoruz “ Geleneksel Kan Bağışı etkinliğine katılarak Thalassaemia Merkezi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Besim, Thalassaemia ile mücadele Kıbrıslı Türklerin başardığının dünyada sağlık adına büyük bir başarı öyküsü olduğuna işaret ederek, 1980 yılında Aile Yasası’nda yapılan değişiklikle Thalassaemia taşıyıcılık testlerinin yasal hale geldiğini, bu önemli uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu anlattı.

Besim, 1988 yılında Thalassaemia Merkezi açılarak Thalassaemialıların tedavilerinin tek çatı altında yapılmaya başlandığını anımsatarak, Thalassaemia konusunda birçok Akdeniz ülkesine göre çok daha ileride olduğumuzu belirtti.

Besim, 2000 yılından bu yana hiç Thalassaemialı bebeğin doğmadığını, şu anda 150 majör Thalassaemialı hastanın bulunduğunu söyledi.

Hastaların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin kan olduğunu ifade eden Besim, kan bağışlarının büyük önem taşıdığını, kanın hayat kurtardığını vurguladı.

İnsanların kendi kanlarını bağışlayarak başka insanlara yardım etmesinin kutsal bir görev olduğunu söyleyen Besim, kan bağışı kampanyasına katkı koyan herkesi kutladı.

Sağlık Bakanlığı olarak tüm toplumda farkındalık yaratan böylesi önemli etkinliklere destek vermeye hazır olduğunu belirten Besim, “Unutmamalıyız ki her an hepimiz kana ihtiyaç duyabiliriz ve bağışlanan o kan hayatımızı kurtarabilir. Sağlık işbirliği, sevgi, empati demektir. Birbirimize destek verirsek bu ülkede çok daha verimli bir sağlık sistemi olabilir” dedi.

Gün içinde Thalassaemia Merkezi’ne gelen Başbakan Tufan Erhürman da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi.