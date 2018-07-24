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Besim, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü heyetini kabul etti

Besim, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü heyetini kabul etti

24 Temmuz 2018 Salı 12:40
Besim, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü heyetini kabul etti

 “ LEFKOŞA SURLARİÇİ KADIN SAĞLIK EVİ” PROJESİ İÇİN ORTAK HAREKET EDİLECEK
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü Başkanı Sibel Tatar ve kulüp üyelerini kabul etti.
Sağlık Bakanı Filiz Besim kabuldeki konuşmasında, kulüp üyelerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, sivil toplum örgütleri ile devletin işbirliğine dikkat çekti. 

Besim, sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde siyaset ve politika gözetmeksizin toplum yararına ve sağlığa katkı koymaya devam edeceklerini, sorunlara çözüm bulma çabasında ortak hareket etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Sibel Tatar da, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün üç ay kadar önce kurulduğunu, iş dünyasında faal olan 43 kadın üyelerinin bulunduğunu, esas misyonlarının kadın ve çocuklarla ilgili projeler olduğunu, kadınların üretime katkı koymaları için çalışmaları bulunduğunu açıkladı. 
Kabulde, önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kadın sağlığı ile ilgili farkındalık yaratmak, ortaklaşa projeler düzenlemek ve Lefkoşa Surlariçi’nde hayata geçirilmesi planlanan “ Lefkoşa Surlariçi Kadın Sağlık Evi” projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 16:05
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