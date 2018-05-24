Besim: “Acil servislerde tedbirler alındı...”

SAĞLIK BAKANI BESİM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ…



“ACİL SERVİSLERDE BİR TAKIM TEDBİRLER ALINDI, HASTALARIN DURUMU EĞER GERÇEKTEN ACİL DEĞİLSE, HASTALARDAN POLİKLİNİĞE GİTMİŞ GİBİ ÜCRET ALINACAK”



“HİÇ ÖNEMLİ OLMAYAN BİR KONUDA ACİLE BAŞVURMAK, GERÇEKTEN ACİL OLAN BİR HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİYOR”



“SAĞLIK ALANINDA DOĞRU BİR POLİTİKA İZLENEREK EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ GEREK”



“YURT DIŞI HASTANELERE 2016 YILINDAN KALMA BORÇLAR BULDUK… BORÇLAR KAPATILDI”



“2 ŞUBAT- 22 MAYIS TARİHLERİ ARASI ADA GENELİNDE SİGARA DENETİMİ YAPILAN İŞYERİ SAYISI 612, TOPLAM CEZA SAYISI 80”



“ÖZEL MUAYENEHANE VE KLİNİK DENETİMLERİ HAFTADA 2 KEZ OLMAK ÜZERE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI”

“GÜZELYURT HASTANESİ PROJESİ’NİN 2. ETAP’I İÇİN İHALEYE ÇIKILDI”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, acil servislerde yaşanan yoğunluklar için bir takım tedbirler alındığını, hastaların durumu eğer gerçekten acil değilse, hastalardan polikliniğe gitmiş gibi ücret alınacağını söyledi.

Polikliniğe giden hastaların aciliyet oranın sorgulanacağı bir sistem için çalıştıklarını da belirten Filiz Besim, halkın bu konuda bilinçli olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gerçekten acil olmayan durumlarda acil servise başvurulmaması çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Besim, “Hiç önemli olmayan bir konuda acile başvurmak, gerçekten acil olan bir hastanın ölümüne neden olabiliyor” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün düzenlediği basın toplantısında,göreve geldiklerinde ne buldukları, bugüne kadar yaptıkları icraatları ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Bakanlık yetkilileri, 4 hastanenin başhekimi ve diğer yetkiler hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Besim, sağlık alanında doğru bir politika izlenerek eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Besim, göreve geldiklerinde karşılarında, yurt dışı hastanelere 2016 yılından kalma borçlar bulduklarını, yaptıkları çalışmalarla yurt dışı hastanelere olan borçların kapatıldığını söyledi.

Besim, şimdi yurt dışı hastanelere hiç borç kalmadığını, ama bunun ülke için ciddi bir prestij kaybı olduğunu belirterek, bundan sonraki hedeflerinin ödemleri 3 ay borç süresine indirmek olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı sunumda öncelikle, göreve geldiklerinde nasıl bir Sağlık Bakanlığı bulduklarına değinerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Besim, göreve başladıkları süreçte, “geçmeyen bir bütçe, müdürü emekli bir İlaç Eczacılık Dairesi, müdürü olmayan, yanmış, dağılmış, morallerin bozuk olduğu bir Devlet Laboratuvarı, keyfi dağıtılmış bir hemşire ordusu” bulduklarını anlattı.



SENE SONUNA KADAR İLAÇ İHALELERİ TAMAMLANACAK

Birçok hasta ilaç beklerken emekli İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü MertdoğanSoyalan’ın“inanılmaz” bir efor gösterdiğini, bu sorunu aşmak için kendilerine yardımcı olduğuna işaret eden Besim, şu an için hiçbir ilaç sıkıntısı kalmadığını, sene sonuna kadar ilaç ihalelerinin tamamlanacağını belirtti.

Besim, seçim öncesi taşeron firma aracılığıyla işe alınan ve “Çalıştıkları pozisyona uygun olmayan” insan gücü ile karşılaştıklarını, “müdürlerin fonksiyonsuz olduğu tek kişiye bağlanmış”bir bakanlıkla karşılaştıklarını kaydetti.

Hemşire konusunda yaptıkları sınav sonucu 12 tane yeni hemşire alındığını, seçimler sonrasında yenilerinin alınması için de gereken çalışmaların yapılacağını aktardı.

Göreve geldiklerinde ayrıca Güzelyurt Hastanesi’nin projesinin tamamlanmamış olduğunu, yerine uydurulmamış mimari projesi bulunduğunu gördüklerini ifade eden Besim, önlerinde bütçe ayrılmamış, protokolü, şartnamesi, mimari projeleri ve bütçesi hazır olmayan ancak seçim süresince sanki herşey tamamlanmış gibi lanse edilen 5 hastane projesi ile karşılaştıklarını aktardı.

GÜZELYURT HASTANESİ’NİN 2. ETAP İHALESİNE ÇIKILDI

Güzelyurt Hastanesi projesi konusunda bir takım çalışmalar yaptıklarını, Mimarlar Odası’nın katkılarıyla projeyi uyumlu hale getirerek, 2. etabının ihalesine çıktıklarını anlatan Bakan Besim, önlerine gelen diğer 5 hastane projesini TC ile yaptıkları görüşmeler sonrasında somut hale getirdiklerini söyledi.

Besim, 2016 yılından bu yana ödenmeyen yurt dışı hastane borçları ile de karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek, karşılarında ambulans yakıtları için Kıbrıs Türk Petrollerine ve birçok ilaç firmasına binlerce liralık ödenmemiş borç bulduklarını aktardı.

Yaptıkları çalışmalarla yurt dışı hastanelere olan borçların kapatıldığını belirten Besim, şimdi hiç borç kalmadığını, hedeflerinin ödemleri 3 ay borç süresine indirmek olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Besim, bu yıl bütçenin 21 Mart’ta geçtiğine de değinerek, bu yıl bakanlığın bütçesinin yüzde 27 arttığına dikkat çekti.

Sağlık alanında doğru bir politika izlenerek eksikliklerin giderilmesi gerektiğine işaret eden Sağlık Bakanı Filiz Besim, yurt dışına gönderilen hastalar için özel hastanelerden hizmet alındığını, ücretler ve sigortalar konusunda da TC Sağlık Bakanlığı ile bir takım görüşmeler yaptıklarını anlattı.

OTOMASYON SİSTEMİNİN YÜZDE 95’İ TAMAMLANDI

Şubat-Mayıs döneminde Sağlık Bakanlığı’nın ulaştığı hedeflerine de değinen Bakan Besim, otomasyon sisteminin yüzde 95’inin tamamlandığını belirtti.

Besim, 3 merkez hariç, tüm merkezlerde otomasyon eğitimlerinin tamamlandığını, 6 aydır imzalanamayan otomasyon bakım anlaşmasının imzalandığını, kamu sağlık kurumlarında ilaçta otomasyona geçildiğini aktardı.

İSTATİSTİK BİRİMİ KURULDU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile bir işbirliği protokolü çerçevesinde KKTC Sağlık Bakanlığı bünyesinde İstatistik Birimi’nin göreve başladığını, sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Besim, hastaların sağlık sunumuna ve ilaca ulaşımını kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Merkezleri’nin “ana- çocuk sağlık merkezi” haline gelmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık Merkezleri’nin bu alanda hizmet vermesi için gerekli tıbbi alet ve ekipmanın(laboratuvar, röntgen) hızla tedarik edilmeye başlandığını ifade eden Bakan Besim, yapılan diğer çalışmaları da aktardı.

1 Nisan tarihinden itibaren polikliniklerin süresinin saat 14.30’a uzatıldığına değinen Besim, bunun acildeki hasta sayısını da azaltacağına inanç belirtti.

Kamu sağlık kuruluşlarına yapılan doktor ve teknik personel takviyeleri hakkında da bilgiler veren Bakan Besim, Cengiz Topel Hastanesi’ne Diyaliz Merkezi Kurulması için çalışmalara başlandığını, Diyaliz cihazı alımı için ihaleye çıkıldığını anlattı.

TÜTÜN DENETİMLERİARTIRILDI…CEZA SAYISI 80

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zaralarından Korunma ve Denetim Yasası uyarınca Temel Sağlık Dairesi Müfettişleri tarafından yapılması gereken denetimlerin artırıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“2 Şubat- 22 Mayıs tarihleri arası ada genelinde sigara denetimi yapılan işyeri sayısı 612, toplam ceza Sayısı 80.Özellikle Lefkoşa bölgesinde ciddi bir başarı elde edildi.”

Özel muayenehane ve klinik denetimlerinin haftada 2 kez olmak üzere düzenli bir şekilde yapıldığını, su istasyonlarının durumu ile ilgili haritalar çıkarılarak, su üreticileri ile görüşüldüğünü anlatan Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 77 Resmi Hizmet Aracında “Araç Takip Sistemi” uygulamasına geçildiğini söyledi.

TIBBİ ATIK MERKEZİ KURULDU



Sağlık Bakanı Besim, AB desteğiyle Tıbbi Atık Merkezi’nin kurulduğunu söyleyerek, Denetimli Serbestlik için elzem olan “Kanda uyuşturucusu tetkiki” yapabilmek amacıyla gerekli cihaz alımı için ihaleye çıkıldığını vurguladı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR…AKDENİZ ÜNİVERSİTE HASTANESİ İLE KALP NAKLİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Devam eden çalışmalara da değinen Bakan Besim, kısmı Genel Sağlık Sigortası için Çalışma Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Öte yandan Antalya Akdeniz Üniversite Hastanesi ile kalp nakli protokolü imzalandığına işaret eden Besim, yapılan mimari projelere de değindi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinin genişletilmesi amacıyla 5 ek oda için bina yapımına başlandığını, Devlet Laboratuvarıprojesini tamamlamak adına çalışıldığını anlatan Bakan Besim şöyle devam etti:

“Güzelyurt Hastanesi Projesi’nin 2. Etap’ı için ihaleye çıkıldı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesitadilat ve peyzajı yapıldı, 112 Komuta Merkezi mimari olarak ve donanım anlamında geliştiriliyor”.

YENİ LEFKOŞA HASTANESİ… 3 BASAMAKLI, MODÜLER EĞİTİM HASTANESİ

Lefkoşa’ya yeni hastane yapılması konusundaki çalışmalara da değinen Sağlık Bakanı Besim, Lefkoşa Hastanesi için BRT binasının arkasındaki alana göre bir proje çalışması olduğunu, bunun için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

TC ile herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürecin devam ettiğini aktaran Besim, 3 basamaklı, modüler bir eğitim hastanesi için çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki haftalarda TC’den gelecek bir ekip ile projenin ele alınarak, 1 ay içinde de son şeklinin verileceğini anlattı.

Artan nüfusa göre hastanelerde yatan ve tedavi olan hasta sayılarına da dikkat çeken Sağlık Bakanı Besim, bunlarla ilgili bir takım veriler de paylaştı.

Devam eden yasa çalışmaları konusunda da bilgiler veren Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki 6 ay için kısa vadeli hedeflerine de değindi.

Bakan Besim, kamu hastanelerinin altyapısının geliştirilmesi sürecinin tamamlanıp,isteyen kamu hekimlerinin mesai saatleri sonrasında hasta bakmaya devam edebilmesini sağlamak amacında olduklarını söyledi.

Besim diğer hedefleri şöyle sıraladı:

“Girne, Cengiz Topel ve Kantara bölgelerinde kamu-özel ortaklığı ile Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Evi Projeleri, AMATEM - Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi’nin Hayata Geçmesi, Cengiz Topel Hastanesinde 10 Ünitelik Diyaliz Merkezinin Hayata Geçmesi, KısmiGenel Sağlık Sigortası’nın bazı tedaviler için başlaması. Döner Sermaye Yasasının Tadilatı, Özel eczanelerin Sağlık Bakanlığı ile entegre bir şekilde otomasyon sistemine dahil olması. İşyeri hekimliğinin kurumsallaşması için çalışma başlatılması, Acil ve 112 servisinin güçlendirilmesi. Acil serviste triaj sisteminin oluşturulması, Yasal mevzuatın tamamlanıp meclise sevk edilmesi. Sağlık Bakanlığı Merkez Örgütü Teşkilat Şeması ve bakanlığa bağlı dairelerin teşkilat şemalarının tamamlanıp meclise sevk edilmesi.

Ruh Sağlığı Yasası, Kanser Hastalığı Bildirim Yasası, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği Yasası, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Yasası, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası, Sağlık Kurulları (Değişiklik) Tüzüğü, Engelliler Sağlık Kurulu Tüzüğü, İlaç Kurul Tüzüğü, Etik Kurul Tüzüğü’nün yasal mevzuatın tamamlanıp meclise sevk edilmesi.”

SORULAR…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



“AMAÇ SU İSTASYONLARINI BİR STANDARDA OTURTMAK”

Bir gazetecinin su istasyonlarının denetimi konusundaki sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Besim, tüm su istasyonlarının denetlendiğini, su istasyonlarında sağlığa aykırı bir durum olmadığını, su istasyonlarına Su Yasası’nda yer alan kriterleri yerine getirmeleri için 1 Temmuz’a kadar süre tanındığını söyledi.

Besim, buradaki amacın su istasyonlarını bir standarda oturtmak olduğunu kaydetti.

Bir milletvekilinin kenevirin serbest bırakılması konusunda yaptığı önerinin sorulması üzerine ise Bakan Besim, bu konuda çok da aynı fikirde olmadıklarını, uzmanlardan oluşturulacak bir komitede konunun tartışılacağını kaydetti.

Uyuşturucu konusunda toplumun ve gençlerin bilinçlendirilmesinden yana olduklarına dikkat çeken Besim, uyuşturucu bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonu konusunda basın toplantısında gündeme getirdiği merkez konusundaki çalışmaları anımsattı.

“TC İLE İSTİŞARE DEVAM EDİYOR “

Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi konusunda somut çalışmalar olup olmadığının sorulması üzerine ise Bakan Besim, hastanede çok ciddi bir tadilat çalışması yapıldığını söyledi. Besim adı geçen hastane için şu andaki en büyük sıkıntılarının hekim sıkıntısı olduğunu, bunun için de TC ile istişarelerinin devam ettiğini kaydetti.

Hastane güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunun hatırlatılması üzerine ise Sağlık Bakanı Filiz Besim, taşeron firmalar aracılığıyla yapılan hizmet alımlarından dolayı bu konuda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanabildiğini, güvenliğin güvenlik uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Besim, hizmetlerin işin ehli kişilerden alınması konusunda da çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bir gazetecinin, “ihmal ve teknik hatalardan kaynaklanan ve vergi mükelleflerinin cebinden çıkan borç ve faizlerin sorumlularından nasıl hesap sorulacağını” sorması üzerine ise Sağlık Bakanı Filiz Besim, en büyük kaybın Devlet Laboratuvarı yangını sonrasındaki 21-22 milyon civarındaki sigorta kaybı olduğuna işaret etti.

Sigorta tarafından bu para ödenseydi, Devlet Laboratuvarı’nın büyük bir bölümünün yeniden yapılabileceğini belirten Besim, konunun Başbakanlıkta olduğunu ve mahkemeye götürüleceğini anlattı.

Besim, diğer ihmal ve hatalardan kaynaklanan kayıplar konusunda da yapılan çalışmaların Başbakanlığa gönderileceğini ve gerekli işlemlerin Başbakanlık tarafından yapacağını kaydetti.

Yurt dışı borçlar konusunda hastanelerin kendilerinden herhangi bir faiz istemediğini ifade eden Besim, ancak bu hastanelerin artık KKTC Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği hastaları kabul etmediğini belirtti.

Bunun kendileri için önemli bir prestij kaybı olduğunu ifade eden Besim, buradan gidecek hastaların kapıda kalabilmesinin yeterince ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, nüfus artışı konusundaki soruları da cevaplayarak, bildiği kadarıyla bu yıl bir nüfus sayımı konusunun gündemde olduğunu söyledi.

ACİL SERVİSLERDE ALINAN TEDBİRLER…

Besim, acil servislerde yaşanan yoğunluklar için bir takım tedbirler alındığını, hastaların durumu eğer gerçekten acil değilse, hastalardan polikliniğe gitmiş gibi ücret alınacağını söyledi.

Polikliniğe giden hastaların aciliyet oranın sorgulanacağı bir sistem için çalıştıklarını da belirten Filiz Besim, halkın bu konuda bilinçli olmasının önemli olduğunu vurguladı.

“SADECE ACİL DURUMLARDA ACİL SERVİSE BAŞVURULMALI”

Her şeyin kendilerinden beklenmemesi gerektiğini ifade eden Besim, vatandaşlara acil değilse acil servise başvurmama çağrısı yaptı ve “hiç önemli olmayan bir konuda acile başvurmak, gerçekten acil olan bir hastanın ölümüne neden olabiliyor” dedi.

Sağlık raporları konusunda sorulan bir soruyu da yanıtlayan Bakan Besim, otomasyon sistemi içinde muayene olmayan bir hastaya rapor verilemediğini veya geriye dönük bir rapor verilemediğini belirterek, amaçlarının otomasyon sistemini bütün ülkeye, özel doktorlara da yaymak olduğunu kaydetti.

Tarihi geçmiş ilaçlar konusundaki soruyu da yanıtlayan Besim, Çevre Dairesi bünyesinde 5-6 ay sonra bitecek bir tesis olduğunu, tesisin tamamlanmasıyla bu ilaçların imhasına başlanacağını söyleyerek, ilaçların bir depoda muhafaza edilerek tesisin tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Besim, ülkedeki tüm özel ecza depolarının İlaç ve Eczacılık Dairesi denetiminde olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, kıyıya vuran mülteci cesetlerinin ne yapılacağı sorusuna karşılık ise Bakan Besim, konu hakkındaki çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

