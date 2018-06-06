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Besim: “50 Hemşire Almak İçin Girişim Başlattık”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hastanelerde ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ve ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını açıkladı.

Besim: “50 Hemşire Almak İçin Girişim Başlattık”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hastanelerde ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ve ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:18
Besim: “50 Hemşire Almak İçin Girişim Başlattık”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hastanelerde ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ve ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını açıkladı.

Besim, 50 hemşire, 24 de acil tıp teknisyeni istihdamı için kadro açtıklarını ve seçim yasaklarına girmemesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alarak münhal için Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderdiklerini bildirdi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Sağlık Bakanı Besim, BRT’ye yaptığı açıklamayla, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servislerindeki eksikliklerin giderilmesi konusundaki uyarısına açıklık getirdi.

Besim, sendikanın uyarısının haklı bir uyarı olduğunu ifade ederek, ciddi bir hemşire eksikliği olduğunu ivedi şekilde hemşire alımı için girişim başlattıklarını söyledi.

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Besim, “Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) da bunun ivedi olduğu için seçim yasaklarına girmemesi için izin aldık ve Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderdik. Hedefimiz çok kısa bir süre içinde hemşire almaktır. 50 hemşire hedefliyoruz. Bunun yanında 24 tane de acil tıp teknisyeni yani hemşireye yardımcı personel kadrosu da açtık” dedi.

MAĞDURİYET OLMASIN DİYE YATAK SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bakan Besim, “hemşire yok” diye hiçbir hastayı mağdur etmediklerine dikkat çekerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin genel yoğun bakımındaki yatak sayısını 10’dan 7’ye, Nöroloji yoğun bakımdaki yatak sayısını ise 6’dan 4’e düşürdüklerini söyledi.

HASTALAR GEREKİRSE ANLAŞMALI HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

“Hiçbir hastanın hayatını tehlikeye atmak gibi bir lüksümüz yok” diyen Besim, yatak sayısının yetersiz kalması halinde de hastaların anlaşmalı hastanelere sevk edildiğini hatırlattı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 10:31
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