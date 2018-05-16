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Besim “1. Hemşirelik ve Ebelik mesleğinde güncel sorunlar ve çözüm önerileri çalıştay”ına katıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık alanında birliklerin mesleklerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.

Besim “1. Hemşirelik ve Ebelik mesleğinde güncel sorunlar ve çözüm önerileri çalıştay”ına katıldı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık alanında birliklerin mesleklerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:55
Besim “1. Hemşirelik ve Ebelik mesleğinde güncel sorunlar ve çözüm önerileri çalıştay”ına katıldı

“SAĞLIK ALANINDAKİ BİRLİKLERİN MESLEĞİNE SAHİP ÇIKMASI ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık alanında birliklerin mesleklerine sahip çıkmasının önemine işaret etti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Besim, Ebeler ve Hemşireler haftası çerçevesinde Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın düzenlediği 1. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’na katıldı.

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Besim, sendikaların mesleklerindeki sorunlarına sahip çıkmasının ve sağlık camiası içinde büyük önemi olan hemşireliğin daha farklı şekilde şekillenmesinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, sorunların detayları ile ele alınması bağlamında çalışmayı değerli bulduğunu belirtti.
“Sağlık, ülkemizde uzun yıllardır büyük sorunlarla dolu, olumlu adımlar elbette olmuştur, bardağın dolu tarafını görmeye çalışmaktayım ancak zor bir sistemle karşı karşıyayız” diyen Besim, mesleğin sorunlarına değişik açılardan bakmak gerektiğini ifade etti.
“Ülkemiz ve hastanelerimiz gelişiyor” diyen Besim, sağlık alanında eğitim kurumları olduğunu, bu kurumlarında birlik tarafından takip edilmesi, sağlık eğitimleri verilirken staj aşamasından eğitimlerin kalitesine, ülkede ne kadar hemşireye ihtiyacı duyulduğuna dair araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti.
Besim, kutsal ve insana yönelik mesleğin ticarileşmemesi için devlet kadrolar ile günü birlik değil, geleceği kurtarma çabasıyla el ele vererek çalışmak gerektiğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 16.05.2018 19:10
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