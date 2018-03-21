Beşiktaşlılardan 115 yaş coşkusu

ÖMÜR GEDİKLE KUTLADILAR:

Ülkemizdeki Beşiktaş gönüllüleri kulübün 115. Kuruluş yılı sevincini Ömür Gedik’in sahne aldığı güzel bir baloyla, Golden Tulip Hotel’de kutladı

Türkiye’nin en köklü spor kulübü Beşiktaş’ın 115’inci yılı, ülkemizde yapılan yıl dönümü balosunda kutlandı. Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de yer alan geceye Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Milletvekili Ersin Tatar, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa eski Belediye Başkanı Cemal Bulutoğlulları, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Hava Sporları Başkanı Zeki Ziya ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı.



Gecede Beşiktaşlı olarak bilinen Ömür Gedik sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir performans sergiledi. Beşiktaş gönüllülerinin birlik ve beraberliklerini pekiştirdiği bu keyifli baloda bir de 115 yaş pastası kesildi. Ülkemizdeki Beşiktaş taraftarlarının yıl dönümü mutluluğu yaşadığı gece birbirinden renkli karelerle dikkat çekti.