Bes: “yeni Erenköy Belediyesi Çalışanları Yaklaşık 4 Aydır Maaşlarını Alamıyor”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadığını kaydetti; Maliye Bakanlığı’na son bir kez daha çağrıda bulunarak, verdikleri sözler çerçevesinde bakanlığın üzerine düşeni yerine getirmesini istedi ve grev uyarısında bulundu.

BES MALİYE BAKANLIĞI’NIN ÜZERİNE DÜŞENİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTEDİ; GREV UYARISINDA BULUNDU

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamadığını kaydetti; Maliye Bakanlığı’na son bir kez daha çağrıda bulunarak, verdikleri sözler çerçevesinde bakanlığın üzerine düşeni yerine getirmesini istedi ve grev uyarısında bulundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yazılı açıklamasında herkesin olayın ciddiyetinin farkına varmasını ve üzerine düşen görevleri yapmak için gerekli adımları atmasını umduğunu kaydetti ; aksi takdirde ülkenin gelecek haftaya Yeni Erenköy’deki grev ile gireceğini vurguladı.

Yalınkaya, “4 aydır evine tek kuruş götüremeyen çalışanın artık sabrı kalmamıştır. Biraz irade, biraz da adalet sorunları aşmaya yetecektir. Aksi takdirde dediğimiz gibi tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

(ÖZ/HÖ)