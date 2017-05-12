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12 Mayıs 2017 Cuma 09:32

Bes’ten Yeni Erenköy Belediyesi’nde Grev Kararı…

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yeni Erenköy Belediyesi’ndeki sorunları aşmak ve çalışanların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için hükümet ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve grev kararı aldıklarını açıkladı.

Bes'ten Yeni Erenköy Belediyesi'nde Grev Kararı…
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YALINKAYA: “15 MAYIS’TA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİNİN KAPISINA KİLİT VURACAĞIZ”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yeni Erenköy Belediyesi’ndeki sorunları aşmak ve çalışanların yaşadığı mağduriyetleri gidermek için hükümet ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve grev kararı aldıklarını açıkladı.

BES olarak Yeni Erenköy Belediyesi’nin kapısına 15 Mayıs Pazartesi günü kilit vuracaklarını bildiren BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, aynı gün saat 11.00’de, yaşanan süreci, gelinen aşamayı ve bundan sonra emekçilerle birlikte sendikanın nasıl bir tavır sergileyeceğini belediye binasının önünde yapacakları basın açıklamasıyla duyuracaklarını belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, daha önce artık “cek-cak”larla sürecin oyalanmasına ve emekçilerin mağduriyetlerinin katlanmasına izin vermeyeceklerini, hükümet tarafından somut adımlar atılmadığı takdirde gerekli adımları atacaklarını bildirdiklerini hatırlattı.

Yalınkaya, “Tüm basınımızı bu önemli günde Yeni Erenköy’e davet ediyoruz ve süreci bizler ile birlikte 4 aydır maaşlarını alamayan çalışanlardan dinlemelerini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(RU/HA)

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