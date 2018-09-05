Bes’ten, Yarın Yapılacak Toplumsal Varoluş Yürüyüşü’ne Destek Ve Katılım Çağrısı...

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya; tüm halkı, yarın Lefkoşa’da “Citroen Işıkları”ndan başlayıp Cumhuriyet Meclisi önüne yapılacak olan “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü”ne katılmaya çağırdı.

Yalınkaya yazılı açıklamasında, emekçinin alım gücünün her gün düştüğünü, hükümetin aldığı önlemlerin bu düşüşü engelleyemediği ve ithal olan bu krizin bedelini hükümetin emekçiye ödetmeye çalıştığını savunarak, “Bugün halkımızın üretici kesimleri sokakta hak arayışına başlamıştır. Üreticimizin bu eylemini selamlıyor ve desteğimizin onlarla olduğunu belirtiyoruz” dedi.

Yalınkaya şunları ifade etti:

“Değerli üyelerimiz ve halkımız, her daim olduğu gibi, bu zor süreçte de sendika olarak elimizi taşın altına koymaktan ve toplumsal varoluşumuz için meydanlara çıkmaktan geri durmuyoruz. Hiçbir güç bu toplumu dizlerinin üzerine çöktürtemez ve kendi yarattıkları krizi emekçilere ödetemez!

Bu bağlamda tüm halkımızı 6 Eylül Perşembe günü “Citroen Işıkları”ndan başlayıp Meclis önüne yapılacak olan Toplumsal Varoluş Yürüyüşü’ne davet ediyoruz. Geliniz hep birlikte haklılığımızı haykıralım ve tüm ilgili kesimlere gerekli mesajı gönderelim. Onurlu bir yaşam, onurlu bir duruşla ancak mümkün olur.”

(ÖK/SEL)

