banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Gazimağusa yasta
GAZİMAĞUSA YASTA
Film gibi uyuşturucu operasyonu
FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor
AKINCI VE ERHÜRMAN YARIN İSTANBUL’A...
banner282

Bes’ten 25 Kasım Mesajı... Anter: "radikal Adımlar Atılması Gerekiyor"

ANTER: “KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA GEREK EĞİTİM ALANINDA GEREK AİLE İÇİ YAŞAM ALANINDA GEREKSE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALANINDA GELECEĞE DÖNÜK RADİKAL ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR”

Bes’ten 25 Kasım Mesajı... Anter: "radikal Adımlar Atılması Gerekiyor"

ANTER: “KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA GEREK EĞİTİM ALANINDA GEREK AİLE İÇİ YAŞAM ALANINDA GEREKSE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALANINDA GELECEĞE DÖNÜK RADİKAL ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR”

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
Bes’ten 25 Kasım Mesajı... Anter:
ANTER: “KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA GEREK EĞİTİM ALANINDA GEREK AİLE İÇİ YAŞAM ALANINDA GEREKSE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALANINDA GELECEĞE DÖNÜK RADİKAL ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR”

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES), kadına yönelik şiddet konusunda son yıllarda gerek toplumdaki duyarlılığın artması gerekse son dönemde devlet yetkililerinin attığı adımların toplum ve gelecek adına umut verici olduğunu bildirdi.

BES Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Dış İlişkiler Sekreteri Fatoş Anter, devletin ve polisin kadına yönelik şiddet konusunda ortaya koyduğu çabalara rağmen halihazırdaki eksikliklerinden dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi çatısı altında açılan Kadın Sığınma Evi’nin de bu mücadelede önemli ve örnek olması gereken bir icraat olduğunu belirtti.

Ülkenin tek Kadın Sığınma Evi’nin Lefkoşa’da bulunduğuna dikkat çeken Anter, bunun ne yazık ki diğer belediyelere örnek teşkil etmediğini ve aynı hassasiyet gösterilerek bu adımın hiçbir belediye başkanı tarafından atılmadığını kaydetti.

Anter, kadına yönelik şiddet konusunda gerek eğitim alanında gerek aile içi yaşam alanında gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği alanında geleceğe dönük radikal adımlar atılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Anter şöyle devam etti:

“Düne göre toplumsal anlamda bu konuda daha bilinçli bir yapıya kavuşmuş olmamıza rağmen hâlâ daha yürüyecek çok yolumuz ve öğrenecek çok hassasiyetlerimiz vardır. Özellikle son dönemde kadına yönelik şiddettin artması ve bu konuda mücadele veren örgütlerin yaptırdıkları ciddi araştırmalar sonucunda hala kadına yönelik şiddet konusunda büyük eksikliklerimizin olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda başta üyelerimiz olmak üzere tüm insanlarımızı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde sokağa çıkmaya ve bu haklı mücadeleye en etkin şekilde destek vermeye çağırıyoruz.”

(RU/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay yarın İtalya’ya gidiyor
Özersay yarın İtalya’ya gidiyor
Adem Kaner Şirketler Grubu’na Ait Ambarda Yangın...
Adem Kaner Şirketler Grubu’na Ait Ambarda Yangın...
Başbakan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin Davetlisi Olarak “bütün Gailemiz Mağusa” Adlı Söyleşiye Katıldı
Başbakan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin Davetlisi Olarak “bütün Gailemiz Mağusa” Adlı Söyleşiye Katıldı
Basın-sen’den 25 Kasım Mesajı…
Basın-sen’den 25 Kasım Mesajı…
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yarın… Genel Başkanlık İçin Tek Aday Özyiğit
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yarın… Genel Başkanlık İçin Tek Aday Özyiğit
Özyiğit, Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Ziyaret Etti
Özyiğit, Odtü Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü Ziyaret Etti
Daü Turizm Fakültesi’ne Avrupa’da Gümüş Madalya...
Daü Turizm Fakültesi’ne Avrupa’da Gümüş Madalya...
Çaluda: “dünün, Bugünün Ve Yarının Mimarı Öğretmenlerimizdir”
Çaluda: “dünün, Bugünün Ve Yarının Mimarı Öğretmenlerimizdir”
Bkp Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Mesajı… “kıbrıs Türk Toplumunun Artan Siyasi Ve Ekonomik Sorunlar Karşısında Hasta Bir Topluma Dönüştüğünü Üzülerek Görmekteyiz”
Bkp Kadın Meclisi’nin 25 Kasım Mesajı… “kıbrıs Türk Toplumunun Artan Siyasi Ve Ekonomik Sorunlar Karşısında Hasta Bir Topluma Dönüştüğünü Üzülerek Görmekteyiz”
İthalat İşlemleri Kolaylaştırıldı
İthalat İşlemleri Kolaylaştırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim