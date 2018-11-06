Bes, Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan’ı Ziyaret Etti



Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ile yönetim kurulu üyeleri, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

BES’ten verilen bilgiye göre, ziyaret sırasın konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Cemal Erdoğan’a yeni dönemde başarılar dileyerek, Esentepe Belediyesi’nin mali anlamda içerisinde bulunduğu durumun çok kötü olduğunu savundu ve “Beklentimiz bir an önce bu sorunun aşılması ve çalışan emekçilerin maaş geriliklerinin en kısa zamanda ödenmesidir” dedi.

Sorunların aşılması konusunda her zaman belediye yönetimine yardımcı olmaya hazır olduklarını vurgulayan Yalınkaya, geçmişteki hatalardan ders çıkartarak ve merkezi hükümetin de desteğini alarak şu anki yapının düzeltilmesi ve belediyenin en kısa süre içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Seçim sonrasında işbaşı yapmaları engellenen 7 çalışan konusunda girişim yaptıklarını ve bu 7 çalışanın şu anda yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi’nin gereklerine göre işlerine geri döndüklerini ifade eden Yalınkaya, yine TİS çerçevesinde sendika olarak bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması taleplerinin belediye yönetimi tarafından olumlu karşılanıp 7 çalışan hakkında soruşturulma başlatıldığını da belirtti.

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