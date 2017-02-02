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02 Şubat 2017 Perşembe 12:55

Bes Başkanı Yalınkaya, Ltb Eski Başkanı Bulutoğulları’na Dava Açılmasını Olumlu Karşıladıklarını Açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bes Başkanı Yalınkaya, Ltb Eski Başkanı Bulutoğulları'na Dava Açılmasını Olumlu Karşıladıklarını Açıkladı
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“HARMANCI’NIN TALEP ETMESİ HALİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ”

Lefkoşa, 13 Şubat 17 : Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Yalınkaya konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sendika olarak geç de olsa atılan bu adımı olumlu bulduğumuzu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği kendisine vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

Yalınkaya açıklamasına “Belediyeyi batma noktasına getiren herkesin yargı önünde hesap vermesi” gerektiğini kaydetti.

(DOĞ/HÖ)

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