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Bes 34. Olagan Kurulu Bugün Yapılıyor

SEÇİMDE İKİ ADAY YARIŞIYOR

Bes 34. Olagan Kurulu Bugün Yapılıyor

SEÇİMDE İKİ ADAY YARIŞIYOR

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
Bes 34. Olagan Kurulu Bugün Yapılıyor

SEÇİMDE İKİ ADAY YARIŞIYOR

ÖZYİĞİT: “İTHAL KRİZ DEĞİL..BAĞIMLILIK KRİZİ”

“BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NI GEÇİRECEĞİZ”

HARMANCI:“YEREL YÖNETİMLERİN GELİRLERİNİ ARTIRICI REFORM ÇALIŞMASI İÇİN CİDDİ BİR SİYASİ İRADEYE İHTİYAÇ VAR “

Lefkoşa, 8 Lefkoşa, 18 (.): Belediye Emekçileri Sendikası (BES) 34’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

BES’e 30 yıl emek veren Laika Bağzıbağlı anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan genel kurulda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, PEO/SIDIKEK Genel Sekreteri Andonis Neofidou ve Sendikal Platform adına Dev-İş Başkanı Hasan Felek birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mali ve faaliyet raporları okunarak aklandı ve oylamaya geçildi. Üyelerin saat 18.00’e kadar oy kullanacağı BES başkanlığı seçiminde Mustafa Yalınkaya ile Deniz Kayabel yarışacak.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, konuşmasında, hükümet olarak en kısa zamanda Belediyeler (Değişiklik) Yasası\'nı geçireceklerini kaydetti.


Çeşitli yasaların hazırlandığını ama bir türlü yürürlüğe konamadığına dikkat çeken Özyiğit, hükümetin öncelikli yasalarından birinin de Belediyeler Yasası’nıda değişiklik öngören tasarı olduğunu söyledi.

Özelde sendikalaşmanın önemine de değinen Özyiğit, Basın-İş Yasası’nda yapılan iyileştirmeyi örnek gösterdi.

Özyiğit, son günlerde yaşanan ekonomik krizin, “ithal kriz” değil “bağımlılık krizi” olduğunu dile getirdi.

Cemal Özyiğit, Kıbrıslı Rumlara da seslenerek, “Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı her gün, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal yönden Türkiye’ye bağımlılığı artmaktadır. Bu nedenle biran önce Kıbrıs’ta barış diyoruz. Hep birlikte mücadele etmemiz kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak bir dizi tedbir almaya çalıştıklarını ve KDV’de düşüş yaptıklarını fakat fırsatçı bazı kesimlerin halen zam yaptığına dikkat çeken Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde denetlemelerin de sürdüğünü kaydetti.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı reform çalışması için ciddi bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, reform çalışması yapılmaması halinde krizin boylarını aşacağını kaydetti.

Harmancı, genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, çalışanların en geniş seviyede düzeyde temsil edileceği bir seçim olması temennisinde bulundu.

Ekonomik krizin ağır olduğunu ve dalgaların daha da yükseleceğini dile getiren Harmancı, bu dalgalarda geminin nasıl seyredeceğinin önemini vurguladı.

Krizin en büyük faturasının asgari ücret ve özel sektör çalışanına çıktığına dikkat çeken Harmancı, “Eğer özel sektör çalışanlarına empati yapamayacaksak, eğer onların dertleriyle ilgili bir girişim olmayacaksak, hiçbir eylem, hiçbir hak arayışı başarıya ulaşmayacaktır” dedi.

Krizin, Türk Lirası’na olan bağımlılık ve dövizin artışıyla oluştuğunu dile getiren Harmancı, yerel yönetimlerin bu krizden etkilenmemesinin imkansız olduğunu vurguladı. Belediye girdilerini oluşturan birçok etkenin döviz bazında olduğunu söyleyen Harmancı, yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı kapsamlı bir reform çalışması yapılması gerektiğini kaydetti.

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, ülkede yaşanan ekonomik krizin neden olduğu sıkıntıları aktararak, belediyelerin yaşadığı problemlerin yeni açılımlarla aşılabileceğini kaydetti.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bugün hala raflarda durduğuna dikkat çeken Özçınar, hükümetin yerel yönetimlere olan saygısını artırması gerektiğini ve krizi de hep birlikte hareket ederek, atlatmanın yollarının bulunması gerektiğini belirtti.

DİĞER KONUŞMALAR

PEO/SIDIKEK Genel Sekreteri Andonis Neofidou, ortak Kıbrıs için emekçilerin ortak mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

Sendikal Platform adına söz alan Dev-İş Başkanı Hasan Felek de, BES’in emek, demokrasi ve barış mücadelesinde ön saflarda yer almış, onurlu bir sendika olduğunu belirtti.

(HUR/ FEZ)  FOTOĞRAFLI


Haber: Hurşide Baybora Fotoğraflar: Süleyman Önal



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