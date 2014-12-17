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BES, Lapta’da İşten Çıkarılan Belediye Personeli İçin Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan personele destek belirtirken, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası’nın (Bel-Sen) vereceği mücadelenin yanında olduğunu bildirdi.

BES, Lapta’da İşten Çıkarılan Belediye Personeli İçin Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan personele destek belirtirken, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası’nın (Bel-Sen) vereceği mücadelenin yanında olduğunu bildirdi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 12:54
BES, Lapta’da İşten Çıkarılan Belediye Personeli İçin Destek Belirtti
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 Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde işten çıkarılan personele destek belirtirken, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası’nın (Bel-Sen) vereceği mücadelenin yanında olduğunu bildirdi.

BES Başkanı Ulus Arpalıklı, yaptığı yazılı açıklamada, CTP BG-DP UG hükümetini derhal tedbir almaya çağırdı.

BES Başkanı  Ulus Arpalıklı  Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’u eleştirerek,  “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geleceğini ipotek altına alan UBP  iktidarı zihniyetinin Lapta’da yeniden hortladığını” iddia etti.

Arpalıklı açıklamasında Fuat Namsoy’a ithafen, “Siz koltuğunuzu korumak, saltanatınızı sürdürmek adına bu insanları işe alıp emeğini alın terini sömürerek hangi vicdanla kapı önüne koydunuz “ ifadelerini kullandı.

Arpalıklı, “Biz Belediye Emekçileri Sendikası olarak, vicdansızca kapı önüne konan emekçi arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu örgütlü bulundukları Bel-Sen’in de vereceği mücadelenin yanında olacağımızı bu bağlamda hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağımızı açıkça ortaya koymakla beraber, bu yapılanın kabul edilebilir tarafı yoktur” dedi.

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