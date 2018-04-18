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BES: “Bir Hafta İçinde Çağrı Gelmezse Mücadele Başlatacağız“

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), hükümetin, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir hafta içinde çözüm önerileri hazırlayıp, görüşme çağrısı yapmaması durumunda Lefkoşa’da eylem düzenlemekten çekinmeyeceğini açıkladı.

BES: “Bir Hafta İçinde Çağrı Gelmezse Mücadele Başlatacağız“

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), hükümetin, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir hafta içinde çözüm önerileri hazırlayıp, görüşme çağrısı yapmaması durumunda Lefkoşa’da eylem düzenlemekten çekinmeyeceğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
BES: “Bir Hafta İçinde Çağrı Gelmezse Mücadele Başlatacağız“
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), hükümetin, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bir hafta içinde çözüm önerileri hazırlayıp, görüşme çağrısı yapmaması durumunda Lefkoşa’da eylem düzenlemekten çekinmeyeceğini açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı açıklamada, Yenierenköy Belediyesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümete sundukları önerilerin ve Başbakan Tufan Erhürman’ın “Sendika ile birlikte bu süreci götüreceğiz” demesinin üzerinden iki haftadan fazla geçtiğini anımsattı.

Yalınkaya, iki haftalık süreç içerisinde kamuoyuna ve kendilerine “şirin görünmek” için gösterilen duruşun aksine, bir önceki başbakanın yaptığı gibi, BES’in muhatap alınmadığını iddia ederek Başbakan ve Maliye Bakanına eleştiride bulundu. Yalınkaya, Belediye Emekçileri Sendikası’nın sunduğu önerilerin çözüme yönelik olmadığının iddialarının hem altının boş, hem de hiçbir dayanağı olmadığını kaydetti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanını da eleştiren Yalınkaya, “Görev ve sorumluluklarının ne olduğunu bilip bilmediğini merak ediyoruz. Sayın Bakan sanki de kendisinin sorumluluğunda olmayan bir konuymuş gibi Yenierenköy Belediyesi’ndeki krizle ilgili en ufak bir adım atmıyor, çözüm önerisi üretmiyor, hatta konuya müdahil bile olmuyor” iddiasında bulundu.

Kendilerinin çözüm önerilerinin hükümetin önünde durduğunu, ancak hükümetin çözüm önerilerinin halen kamuoyuna açıklanmadığını ifade eden Yalınkaya, hükümetin niyetinin eğer belediyeleri birleştirmek adı altında kapatılan belediye çalışanlarını sokağa atmaksa, sendika olarak buna asla geçit vermeyeceklerinin bilinmesini istedi.

Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, bir hafta içerisinde hükümet çözüm önerilerini hazırlayıp sendikamıza görüşmek için çağrı yapmazsa, örgütlü olduğumuz 9 belediyenin çalışanlarını Lefkoşa’ya getirmekten ve bu onurlu mücadeleyi başlatmaktan en ufak bir çekincemiz olmadığını başta hükümete ve tüm kamuoyuna duyururuz”

Son Güncelleme: 18.04.2018 11:43
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