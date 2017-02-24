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24 Şubat 2017 Cuma 11:47

BES Başkanı Yalınkaya, Üyelerin Sağlık Kontrollerine Başlandığını Açıkladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sendika ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği, sendikanın örgütlü olduğu belediyelerde çalışan üyelerin sağlık kontrollerine başlandığını açıkladı.

BES Başkanı Yalınkaya, Üyelerin Sağlık Kontrollerine Başlandığını Açıkladı
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 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sendika ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği, sendikanın örgütlü olduğu belediyelerde çalışan üyelerin sağlık kontrollerine başlandığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Yalınkaya, sendika ile örgütlü oldukları belediyeler arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri’nde, “Her 3 ayda bir çalışanlar sağlık kontrolünden geçirilecek” maddesi olmasına rağmen, belediye yönetimleri tarafından verilen bu taahhüdün bugüne kadar yerine getirilmediğini belirtti.

Bu eksikliğin giderilerek, çalışanların gerekli sağlık kontrollerinden geçirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiklerini kaydeden Yalınkaya, BES’in örgütlü olduğu belediyelerdeki emekçilerin sağlık kontrollerine başlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları anlaşma gereği ilk olarak Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının kontrollerine başlandığını belirten Yalınkaya, LTB’nin ardından sırasıyla BES’in örgütlü olduğu diğer belediyelerdeki tüm üyelerinin sağlık kontrolünden geçirileceğini kaydetti.

Yalınkaya, tüm belediyeler ve bu belediyelerin yönetimlerine, attıkları imzalara sadık kalarak gerekli adımları zamanında atma çağrısında bulundu.

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