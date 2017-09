BES Başkanı Yalınkaya Lefke Belediyesi İle İlgili Açıklama Yaptı

“ÜNİVERSİTE MEZUNU OLAN VE BELEDİYEYE İSTİHDAM EDİLEN ÇALIŞANLAR İŞÇİ SINIFINA YERLEŞTİRİLEMEZ”

“KONU YARGIYA TAŞINDI. ORTADA ÖFKELENECEK, SEVİYEYİ DÜŞÜRECEK BİR DURUM YOK, BASINA YAPILAN AÇIKLAMALAR BİZİ ÜZÜYOR”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, üniversite mezunu olan ve belediyeye istihdam edilen çalışanların işçi sınıfına yerleştirilemeyeceğini ancak Lefke Belediye meclisinde bunun aksi bir karar üretildiğini belirtti.

Konunun yargıya taşındığını dile getiren Yalınkaya, “Ortada öfkelenecek, seviyeyi düşürecek bir durum yok. Sendika olarak biz bir yanlışlık tespit ettik ve avukatımız aracılığı ile bu yanlışın ortadan kaldırılması için yargıya başvurduk. Yargımız gereğini yapacak. Eğer başkan ‘ben yasalara uygun iş yaptım’ diyorsa yargının vereceği karardan korkmasın” dedi.

“BİZ ÜSLUBUMUZU BİLEN BİR ÖRGÜTÜZ. KELİMELERİ ÖZENLE SEÇİYORUZ. AYNI HASSASİYETİ BAŞKAN VE ÇEVRESİNDEN DE GÖRMEYİ BEKLERDİK”

Lefke Belediyesi ve Başkan Aziz Kaya ile ilgili yazılı açıklama yapan Yalınkaya şunları söyledi:

“Değerli Başkan göreve geldiği ilk günden itibaren Lefke Belediyemize çok şeyler katmış ve sürdürülebilir yapısı olmayan belediyemizi ayağa kaldırmıştır. Sendika olarak bu gerçeği her fırsatta ve her ortamda dile getiriyoruz. Ancak hiç kimse bizden yasa dışı atılan bir adıma karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Biz yasaların üstünlüğüne inanan ve güvenen bir sendikayız. En önemlisi de üslubumuzu bilen bir örgütüz. Konu her ne isterse olsun kullandığımız kelimeleri özenle seçeriz. Aynı hassasiyeti başkandan ve başkanın çevresinden de görmeyi beklerdik. Ancak ne yazık ki başkan yapmış olduğu açıklamanın içerisinde bulunduğu makamın ağırlığına yakışmayacak ifadelerle sendika yönetimimize saldırmıştır.”

“BES’İ BU TARTIŞMANIN İÇİNE SOKMAYACAĞIZ”

Basın açıklamalarında kullanılan ifadelerin kendilerini üzdüğünü belirten BES Başkanı Yalınkaya, şunları kaydetti:

“Yargıya taşıdığımız bir konu üzerine başkanın çevresinden sendika yönetimimize karşı yapılan hakaretler kabul edebilecek gibi değildir. Şu net bir şekilde bilinmelidir ki, BES yönetimi olarak bizler sendikamızı böylesine düşük bir düzeyde yapılmaya çalışılan tartışmanın içerisine sokmayacağız ve tüm tahriklere rağmen toplumumuza olan saygımızdan dolayı üslubumuzu bozmayacağız.”

“HANGİ TARAF ÇALIŞANIN YANINDA...BUNU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ”

Üniversite mezunlarının belediyeye ne şekilde istihdam edilip yerleştirileceğinin belli olduğunu söyleyen Mustafa Yalınkaya, şunları belirtti:

“Sendikamız, Lefke Belediyesi ile yapmış olduğu Toplu İş Sözleşmesi’nde işçi sınıfının nasıl ve ne şekilde olacağını düzenlemiştir. Altına imza koyduğumuz mevcut Toplu İş Sözleşmesi’nde ise dayatmaya çalıştığınız üniversite mezunu çalışanlarımızın işçi sınıfı içerisinde değerlendiremeyeceğimizi bütün toplantılarda sizlerle paylaştık. İlgili arkadaşların Atama Sınav Komisyonu tarafından, yani bizlerin yetkili olmadığı bir komisyonun yapması gerektiğine yine sizler de hemfikir oldunuz. Bunun örneklerinin Lapta Belediyesi’nde uygulandığını sizlere iletmemize rağmen siz kalkıp 13.09.2017 tarihinde imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı olarak hiç vakit kaybetmeden aynı tarihin akşamında Belediye Meclisinizden işçi sınıflarına yerleştirilmeleri için bir karar ürettiniz. Durum bu kadar açıkken hangi tarafın çalışanın yanında olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

Belediye Meclisi’nin 13 Eylül’deki kararının Yüksek İdare Mahkemesi’ne havale edildiğini anımsatan Yalınkaya, “Kesin hüküm verilene kadar konunun kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyor, bu tür tartışmayı mahkemelerimize saygısızlık olarak görüyoruz” dedi.

KAYA’NIN SORULARINA YANIT

Kaya’nın basın yoluyla kendilerine soru yönelttiğini de kaydeden Mustafa Yalınkaya, cevaplarını şöyle sıraladı:

“2015 Yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde herhangi bir çalışanı üniversite mezunu olduğu için değil yaptığı iş gereği hangi dereceye yerleştirildiği Değerlendirme Kurulu tarafından yapılmıştır. Buna bağlı olarak yine 2015 yılında istihdam ettiğiniz ve TİS’te ilk atamaları ile yerleştirmeleri yapılmış olan bazı çalışanlara, Değerlendirme Kurulu kararı olmadan tamamen keyfi ve Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı olarak barem basamak ve barem içi artış verdiniz.

Sizleri sözlü olarak uyarmamıza ve yine Sayıştay Başkanı’nın da sözlü uyarıları olmasına rağmen gayri yasal yaptığınız bu uygulamayı düzeltip düzeltmediğinizi de biz size soruyoruz?

Lapta Belediyesi ile ilgili olarak meclisin bir karar alarak barem 5, 6, 7, 8 ve 9 yani lise ve üniversite mezunlarını ilgilendirilen konuyla ilgili sorunuza cevap olarak da şunu söylüyoruz; bu tamamen yasaya ve bunla birlikte sınav tüzüğüne bağlıdır. Atama ve sınav komisyonun sorumluluğundandır. Yani daha açık olmak gerekirse, sendikayı ilgilendirmeyen bir uygulama olduğu zaten tarafınızca bilinmektedir. Sanırım burada esas ilginç olan şey bildiğiniz bir şeyi bizlere soruyor olmanız.”

“EĞER BAŞKAN ‘BEN YASALARA UYGUN İŞ YAPTIM’ DİYORSA YARGININ VERECEĞİ KARARDAN KORKMASIN”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı işçiler arasında ayrım yapmakla da suçlayan Yalınkaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Öncelikle ‘Sizlere yakın olan bazı çalışanların imtiyazlı menfaat sağlama yerine neden Sınav Atama Komisyonu’nun yetkisi olan üniversite öğrenimli arkadaşlarımıza yasanın öngördüğü daha yüksek barem –basamaklara yerleştirme cesaretini göstermediniz’ sorusuna cevap vermelisiniz.

Bunun cevabını verebildiğiniz gün hem sorduğunuz üçüncü soruya cevap bulacaksınız, hem de sorunun esas kaynağını tespit etmiş olacaksınız.

Bu sorunuzda Girne Belediyesi’nden bahsettiniz. Bu konu ile ilgili belediyede ki örgütlü sendika sendikamız değildir. Ancak yapılan uygulama ile ilgili Sayıştay görüşü de elinizde mevcut iken niye böyle bir dayatmayı bizlere sunduğunuzu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani bu konuda soru sorması gereken siz değil bizleriz ve cevabınızı da merakla bekliyoruz.

Bize dayattığınız işçi sınıfları içerisine üniversite mezunlarını yerleştirmek yerine belirttiğimiz gibi sendikamızı ilgilendirmeyen bu konu sadece idari bir karardır. Bunu da sizlerin yapmasında hiçbir engel görmüyoruz.

Sınav Tüzüğü’nün hangi yasalara dayanarak hangi makamların çıkarıp yürürlüğe koyacağı yasalarla belirlenmiştir. Mücadele edilecekse işverenlerin de katkı koyması gerekmektedir. Konuyu yargıya taşımız durumdayız. Kimin haklı, kimin haksız olduğuna bağımsız yargımız karar verecektir. Eğer başkan ‘Ben yasalara uygun iş yaptım’ diyorsa, o zaman yargının vereceği karardan da korkmaması gerekiyor. Sonuç olarak yargımız adil bir karar verecektir”

“ORTADA ÖFKELENECEK VE SEVİYEYİ DÜŞÜRECEK BİR DURUM YOK”

BES’in yargının vereceği kararı saygıyla karşılayacağını da dile getiren Yalınkaya, “Sayın Aziz Kaya’ya da tavsiyemiz aynı saygıyı göstermesi yönündedir. Ortada öfkelenecek ve seviyeyi düşürecek bir durum yoktur. Sendika olarak biz bir yanlışlık tespit ettik ve avukatımız aracılığı ile bu yanlışın ortadan kaldırılması için yargıya başvurduk. Yargımız gereğini yapacak” dedi.