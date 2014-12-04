Berova,”Sağlıklı Bir Yaşam İçin Hergün Spor Yapmak Gerekli”

Etkinliğe, Mill Eğitim Bakanı Özdemir, bakanlık müsteşarı Rauf Ataöv, bakanlık müdürü Salih Canseç, özel kalem müdürü Fatoş Anıl Önder de katıldı.Etkinlikte, Bakan Berova,güne, okulun beden eğitimi öğretmneleri eşliğinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte spor yaparak başladı.Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, sağlıklı beselnmenin önemine de vurgu yapmak amacıyla öğrencilere meyve dağıtıldı..Etkinliğin sonunda, öğrenciler, gökyüzüne balonlar bıraktı.Burada basına açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Bakanlığın yaptığı planlama doğrultusunda,içinde bulunduğumuz haftanın okullarda sapor ve sağlık haftası olarak değerlendirileceğini belirterek, Girne Oğuz Veli Ortaokulunun bu kapsamda, güzel bir aktivite düznelediğini dile getirdi.Okulda düznelenen Spor ve Sağlık günleri etkinliğinde, sabah , öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte spor yapma olanağı bulduklarını dile getiren Berova, aktivite kapsmaında kısa bir sürede yapılan bu fiziksel aktivitelerin, vücudun hareketlendirerek, moral ve motivasyonun yarattığını söyledi.Bu tür spor hareketlerinin , günlük yaşamın parçası haline getirilmesi gerektiğini ancak, insanların, iş yoğunluğu bahanesiyle bu tür fiziksel aktivitelerden uzak durduğunu dile getiren Berova,spor yapmanın sağlıklı yaşam için önemine vurgu yaptı.İnsanvücudu hareket üzerine planlanmış bir organizma olduğunu ve hareketsizliğin birçok hastalığa neden olabileceğini söyleyen Berova, insanların yaşam döngülerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, spor ve fiziksel aktivitelerin büyük önem taşıdığını kaydetti.Spor ve fiziksel aktivitelerin belirli bir program ve disiplin içinde yapılması gerektiğine de dikkat çeken Berova, “ Eğer bu herketeleri kendimize alıştırıp uygulamaya sokarsak ömür döngüsü içinde sağlıklı yaşam sürmemiz mümkün olabilir. Bunu bugün bir kez daha hatırlattıkaları için Oğuz Veli ortaokulu öğrencileirne teşekkür ederim.”diye konuştu.Bakan Berova konuşmasının ardından öğrenciler ile birlikte sabah sporu yaptı...